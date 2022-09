Vielleicht können Sie sich noch erinnern. Als die Aktien von Credit Suisse Mitte Juli zum ersten Mal weniger als 5 Fr. wert waren, stellte ich an dieser Stelle die Frage, ob man lieber einen Kaffee oder eine Credit-Suisse-Aktie kaufen sollte. Ich kam damals zum Schluss, dass auch ein Kurs unter 5 Fr. kein Kaufsignal sei. Sie wissen es. Die Aktien kosten mittlerweile weniger als 4 Fr. Am Mittwoch waren es zwischenzeitlich unter 3.70 Fr.

Einiges geboten

Wie schon bei 10 Fr. und auch 5 Fr. werde ich jetzt häufiger gefragt: Bei welchem Kurs ist es sicher, einzusteigen? Irgendwo muss doch die Schmerzgrenze liegen. Ist es bei 3.50 Fr. oder bei 3 Fr. oder vielleicht gar erst bei 2.50 Fr.? Im Prinzip kriegt man doch für sein Geld einiges geboten. Die Titel sind gemessen am Buchwert unglaublich günstig, und jetzt wird nochmals aufgeräumt; sowohl personell als auch strategisch.

Am 27. Oktober soll es dann so weit sein. Der neue CS-Kapitän Ulrich Körner stellt mit den Quartalszahlen den alles entscheidenden Restrukturierungsplan vor. Also, nochmals die Frage: Ab welchem Preis sind Credit Suisse ein Kauf? Sorry, ich muss Sie enttäuschen. Ich kann Ihnen keinen Betrag nennen. Weder ein Preis von 3.50 Fr. noch 3 Fr. heisst für mich, dass ich auf die Karte Credit Suisse setze. Dafür ist mir das Risiko trotz Ausverkaufspreis zu gross.

Es reicht einfach nicht

Die Bank hat einfach zu viele Probleme, und die werden auch am 27. Oktober nicht über Nacht gelöst; nicht durch eine Kapitalerhöhung und auch nicht durch die Zerschlagung der Investmentbank oder einen Verkauf des Asset Management. Ja, ich traue Credit Suisse und Ulrich Körner durchaus zu, dass sie die Bank in den nächsten Jahren auf Kurs bringen. Doch mit meinem Geld darauf wetten würde ich nicht.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

