Kreditausfallabsicherungen auf Rekordhoch – Credit Suisse zwischen Verunsicherung und Panikmache Die Absicherungskosten für den Ausfall von Anleihen der Credit Suisse steigen auf ein Rekordhoch. Am Anleihenmarkt gelten die Papiere bereits als Ramsch. André Kühnlenz

Die Prämien auf Kreditausfallversicherungen der CS werden auch durch viele Kommentare in den sozialen Medien nach oben getrieben. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit oder der Ausfallwahrscheinlichkeit von Emittenten am Anleihenmarkt spielen Credit Default Swaps (CDS) eine grosse Rolle. So auch bei den aktuellen Marktturbulenzen bei Credit Suisse (CS): Derzeit schauen Anleger gebannt auf die Prämien dieser Kontrakte, die eigentlich als Ausfallversicherungen auf Obligationen gedacht sind – aber nicht nur.

Bei der Einschätzung der CDS-Prämien ist zu beachten, dass sie immer wieder grossen spekulativen Verzerrungen unterliegen. Derzeit wird dies durch Kommentare in sozialen Medien und Chat-Gruppen nochmals verstärkt. Investoren nutzen CDS-Kontrakte zudem gern für bestimmte Wetten, ohne dass dabei immer das Absicherungsinteresse oder die Bonität des Emittenten im Vordergrund stehen muss. Auch eine geringe Liquidität am Markt kann die Prämien der CDS-Kreditausfallversicherungen stark nach oben oder unten treiben.

Der Preis für fünfjährige Credit Default Swaps auf die CS-Anleihen ist gemäss Daten der Börse ICE am Montagmorgen auf den Höchststand von 2,93 Prozentpunkten gestiegen. Zu Jahresbeginn waren es noch rund 0,55 Prozentpunkte. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank ihre Anleihen innerhalb von fünf Jahren nicht zurückzahlen kann, theoretisch bei etwa 23%. Doch dies gilt nicht allgemein als gutes Mass für die Ausfallwahrscheinlichkeit.

Risikoaufschläge auf Ramschniveau

So schaut Akkio Mettler, Anleihenanalyst bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB), eher auf die Renditeaufschläge gegenüber dem risikofreien Zins (abgeleitet aus Swaps). Am Anleihenmarkt gelten die CS-Papiere als liquide. «Gemessen am Aufschlag von aktuell rund 3,1 Prozentpunkten bewegt sich CS derzeit im BB-Bereich», sagt der Fachmann. Dabei blickt er auf eine Laufzeit von vier Jahren.

Dieser Risikoaufschlag liegt somit auf einem Niveau, das Marktteilnehmer für Hochzinsanleihen (High Yield) verlangen. Dies sind Papiere, die bei den Ratingagenturen keine Anlagequalität (Investment Grade) mehr haben. Mit einer Note von schlechter als BBB gelten Obligationen als spekulativ oder als Ramsch. Das bedeutet ein gestiegenes Risiko, aber keine unmittelbare Ausfallgefahr: Erst bei einer weiteren Verschlechterung der Lage ist mit einem Ausfall zu rechnen.

Für Mettler zeigt sich im hohen Risikoaufschlag jedoch schon eine gestiegene Verunsicherung der Anleger über die Strategie der CS. «Informationen über neue Verluste sind jüngst aber nicht aufgetaucht, und auch die letzten Abstufungen von Ratingagenturen liegen etwas länger zurück», sagt er. Dahinter stecke womöglich auch die Furcht, dass die Kunden ihr Vertrauen in die Bank verlieren. Klar ist allerdings: «Sollte CS frisches Eigenkapital brauchen, dann könnte dies sehr schwierig werden.»

Ratingagenturen schon länger skeptisch

Offiziell hat CS bei der ZKB ein Rating von BBB mit stabilem Ausblick, also noch immer Anlagequalität. Bonitätsurteile der ZKB gelten für den Markt der Frankenanleihen als richtungsweisend. Hier hat CS rund 3 Mrd. Fr. ausstehend. Doch auch die Ratingagentur Standard & Poor’s stuft die Kreditwürdigkeit mit BBB ein. Sie hat den Ausblick Anfang August allerdings auf negativ gesenkt, was mit dem Führungswechsel, der strategischen Überprüfung und dem Gegenwind am Markt zusammenhänge.

«Wir sehen zunehmende Risiken für die Stabilität des Geschäftsmodells der Bank, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Führungsspitze und das Fehlen einer klaren Strategie. Und wir glauben, dass die risikobereinigte und absolute Rentabilität der Gruppe mittelfristig schwach bleiben wird», schreiben die S&P-Bonitätswächter.

Auch Moody’s hat zuletzt Anfang August das Rating von Baa1 auf Baa2 gesenkt und dem Emittenten dabei einen negativen Ausblick verpasst. Diese Note ist vergleichbar mit der von Fitch. Die Agentur hat im August das Ratingurteil von BBB+ auf BBB mit negativem Ausblick zurückgenommen. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank kommt bei Moody’s auf A2 und bei S&P auf A–.

Vergleiche mit der Deutschen Bank

Vergleiche mit der Situation von Lehman Brothers, die kurz vor dem Zusammenbruch 2008 ähnlich hohe CDS-Prämien hatte, dürften dennoch hochgradig spekulativ sein. Einzelne Analysten vergleichen die Turbulenzen eher mit denen der Deutschen Bank, die vor rund sechs Jahren einen ähnlichen Vertrauensverlust erleiden musste.

Auch andere Vergleiche machen die Runde: «In den Jahren 2011/2012 waren die CDS von Morgan Stanley doppelt so hoch wie die von Credit Suisse heute», schreibt der bekannte Hedge-Fund-Manager Boaz Weinstein von Saba Capital Management auf Twitter. An die Kommentatoren in den sozialen Medien gerichtet, schreibt er: «Atmet tief durch, Leute.»

Was bei Credit Suisse passiere, wirke wie eine konzertierte Aktion der Panikmache. Dabei würden die CDS auf General Motors mit einer ähnlich hohen Prämie gehandelt wie die auf CS. Weinstein ist ein Ex-Händler der Deutschen Bank in New York, der in der Finanzkrise berühmt wurde, weil er mit riskanten Wetten auf CDS und entsprechenden Anleihen jongliert hatte, die dann in der Finanzkrise aber nicht mehr aufgingen.



