Krisengeplagte Grossbank – CS-Aktienkurs bröckelt wieder ab Der Aktienkurs der Credit Suisse hat sich am Vortag zwar erholt, muss heute aber erneut einen Rückschlag hinnehmen.

Auch am Mittwoch reisst die Presseberichterstattung über Credit Suisse nicht ab. Michael Buholzer/KEYSTONE

Der Aktienkurs der Credit Suisse bröckelt am Mittwoch nach der starken Erholung vom Vortag wieder deutlich ab. Die angeschlagene Grossbank bleibt weiterhin ein beherrschendes Thema nicht nur am Schweizer Markt, sondern auch an den internationalen Finanzmärkten. Weitere Analysten korrigieren nun ihre Kursziele deutlich nach unten.

Gegen 10.30 Uhr notieren Credit Suisse 2,1% im Minus bei 4.20 Fr.. Am Vortag hatten die Aktien knapp 9% zugelegt, nachdem sie am Montag gar noch auf ein neues Allzeittief bei 3.52 Fr. gefallen waren. Der Gesamtmarkt (SMI) gibt aktuell um 0,5% nach und auch mit den Titeln der Konkurrentin UBS geht es wieder abwärts (-1,0%).

Auch am Mittwoch reisst die Presse-Berichterstattung über die Credit Suisse nicht ab, wobei nun auch in den angelsächsischen Medien wieder etwas besonnenere Töne angeschlagen werden. Am Wochenende waren vor allem in den sozialen Medien Spekulationen laut geworden, dass die bedeutende Schweizer Grossbank kurz vor dem Untergang stehe – was zur Talfahrt der CS am Montag beigetragen hatte. Die Gerüchte dürften allerdings wohl auch mit dem äusserst angespannten Marktumfeld zu tun haben, relativieren etwa die Wirtschaftsjournalisten von CNN in einem Online-Artikel.

Die Analysten der britischen HSBC sehen in einer neuen Studie zwar keine unmittelbaren Probleme der CS bezüglich Kapitalisierung oder Liquidität. Der taumelnde Aktienkurs mache die anstehende Restrukturierung allerdings nur noch dringlicher, so die Experten. «Die CS muss die Märkte überzeugen, dass sie in einer vernünftigen Zeitspanne zurück zur Profitabilität finden kann.» Das sei allerdings im derzeitigen schwierigen Marktumfeld noch viel schwieriger geworden, räumen sie ein.

Zudem erwarten auch die HSBC-Analysten, dass die Credit Suisse nicht um eine Kapitalerhöhung herumkommen wird. So könnte die Bank zumindest eine erste genehmigungsfreie Erhöhung um 1,7 Mrd. Fr. vornehmen und sich so Zeit für weitere Verkäufe von Firmenteilen verschaffen. «Für den Anfang könnte das ausreichen.» Angesichts der potentiellen Verwässerung senken die Analysten ihr Kursziel auf gerade noch 4,90 Fr. von zuvor 6,20 Fr.

Womöglich das tiefste Kursziel haben derzeit die US-Aktienanalysten von CFRA mit einem Wert von gerade mal 3,50 Fr. gesetzt. Die Negativschlagzeilen um die CS dürften noch für eine längere Zeit anhalten, heisst es im Kommentar dazu. Zwar würde dem Kurs ein «überzeugender Restrukturierungsplan» sicher helfen. Aber die US-Experten zeigen sich diesbezüglich skeptisch: Die CS habe mit ihren vergangenen Restrukturierungen nie überzeugen können.

