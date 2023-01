Grossbank im Umbruch – CS-Aktionär baut Anteil aus Einem Artikel der «Financial Times» zufolge hält Qatar Investment Authority seit neuestem 7% an Credit Suisse.

Die drei Investoren aus dem Nahen Osten halten zusammen noch rund ein Fünftel der Credit-Suisse-Aktien. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

Die Qatar Investment Authority hat den Anteil an der Credit Suisse ausgebaut. Dies geht laut der «Financial Times» aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Montag hervor.



Neu hält der Golfstaat knapp sieben Prozent an der Grossbank und rückt damit hinter der Saudi National Bank, die mit knapp zehn Prozent beteiligt ist, auf den zweiten Platz vor. Dagegen hat die US-Investmentgesellschaft Harris Associates erst kürzlich ihren Anteil unter die meldepflichtige Marke von 3% gesenkt. Noch im Sommer 2022 hatte Harris Associates den eigenen Anteil an der Schweizer Grossbank selbst auf leicht über 10% beziffert.



Ebenfalls reduziert haben dürfte auch die saudi-arabische Familie Olayan, die laut dem «FT-Bericht» neu nur mehr drei Prozent kontrolliert. Noch Mitte Januar waren es laut Angaben an die Schweizer Börse knapp 5% gewesen. Dennoch halten die drei Investoren aus dem Nahen Osten zusammen noch rund einen Fünftel der Credit Suisse-Aktien.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.