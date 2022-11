Ausserordentliche Generalversammlung – CS-Aktionäre machen Weg frei für Kapitalerhöhung Die Grossbank hat grünes Licht für die geplante Aufpolsterung der Bilanz von über 4 Mrd. Fr. erhalten.

Credit Suisse benötigt neues Kapital zur Finanzierung ihrer Ende Oktober angekündigten tiefgreifenden Restrukturierung. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Credit Suisse kann ihr Kapital aufstocken. Die Aktionäre haben der Beschaffung von rund 4 Mrd. Fr. durch die Ausgabe neuer Aktien sowie dem Einstieg der Saudi National Bank als neuer Grossaktionärin zugestimmt. Die angeschlagene Grossbank steckt aber auch weiterhin tief in den roten Zahlen und muss nun auch hohe Geldabflüsse vermelden.

Die Credit-Suisse-Aktionäre hatten am Mittwoch an einer ausserordentlichen Generalversammlung gleich zwei Kapitalerhöhungen zuzustimmen. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 92% genehmigten sie eine Kapitalerhöhung in Form einer Privatplatzierung an die Saudi National Bank (SNB) und einige weitere «qualifizierte Investoren». Diese soll brutto bis zu 1,77 Mrd. Fr. einbringen.

Die Saudi National Bank hatte bereits im Oktober angekündigt, sich bei der Credit Suisse mit bis zu 1,5 Mrd. Fr. zu engagieren. Sie strebt bei der Schweizer Grossbank einen Aktienanteil von 9,9% an. Die CS hat mit der saudischen Investmentgesellschaft Olayan und der Qatar Investment Authority (QIA) bereits zwei weitere gewichtige Aktionäre aus dem Nahen Osten.

Bezugsrechte

Mit einer noch klareren Zustimmung von gut 98% genehmigte die Generalversammlung eine zweite Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von mindestens 2,24 Mrd. Fr. Bei dieser erhalten die bestehenden Aktionäre Bezugsrechte für den Kauf neuer CS-Aktien, wobei der Kaufpreis pro Aktie bei 2.52 Fr. erwartet wird. Die genauen Bedingungen sollen am (morgigen) Donnerstag bekanntgegeben werden.

Die Credit Suisse benötigt das neue Kapital zur Finanzierung ihrer Ende Oktober angekündigten tiefgreifenden Restrukturierung. Dabei will sie unter anderem ihre verlustträchtige Investment Bank (IB) deutlich verkleinern, wobei Teile dieses Geschäfts verkauft respektive ausgelagert werden. Die Kostenbasis soll durch den Abbau von 9000 der ursprünglich rund 52'000 Stellen deutlich verringert werden. Bis 2024 rechnet die Bank mit Restrukturierungskosten und Abschreibern in Höhe von 2,9 Mrd. Fr.

Lehmann sieht Fortschritte

Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann zeigte sich am Mittwoch in einer Videobotschaft an die Aktionäre dennoch betont zuversichtlich. Das Abstimmungsergebnis der ausserordentlichen Generalversammlung bestätige das Vertrauen in die im Oktober vorgestellte Strategie, erklärte er. Die Bank habe in den letzten Wochen auch Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie gemacht, gab er sich überzeugt.



Keine Stellung bezog er allerdings zu der von verschiedener Seite geäusserte Kritik am Einstieg der Saudi National Bank vor allem wegen ethischer Bedenken. So hatten sich die Vertreter der Anlegervereinigungen Actares und Ethos in den Medien gegen den neuen Ankeraktionär ausgesprochen. Vorab eingereichte Fragen von Aktionärsseite seien nur direkt beantwortet worden, sagte eine CS-Sprecherin auf Anfrage.



Der Aktienkurs der Credit Suisse gab am Mittwoch vor allem am Vormittag teilweise stark nach und notierten am Nachmittag noch um 2,2% im Minus bei rund 3.77 Fr. Analysten gaben sich erstaunt über den massiven Verlust im vierten Quartal und zeigten sich wegen der Vermögensabflüsse besorgt.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.