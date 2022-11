Grossbank im Umbruch – CS bestätigt Konditionen des Bezugsrechtsangebots Wie bereits angekündigt, rechnet Credit Suisse mit Gesamteinnahmen von 4,0 Mrd. Fr. aus den beiden Kapitalerhöhungen.

Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die angeschlagene Grossbank Credit Suisse hat die erste der beiden geplanten Kapitalerhöhungen unter Dach und Fach gebracht. An den früher genannten Konditionen wurde nichts angepasst. Der Bruttoerlös beider Kapitalerhöhungen soll sich - wie angekündigt - auf 4,0 Mrd. Fr. belaufen.



Eine Gruppe qualifizierter Anleger hat laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend 462 Mio. Aktien zum Preis von 3.82 Fr. das Stück gekauft. Der Bruttoerlös für die Bank beträgt damit 1,76 Mrd. Fr.



Davon ist der Löwenanteil an die Saudi National Bank (SNB) gegangen, und zwar fast 308 Mio. Aktien. Diese wird nach der Transaktion somit 9,9% an der Credit Suisse halten.



Weitere 2,24 Mrd. Fr. verspricht sich die Bank aus einer weiteren Kapitalerhöhung über 889 neue Mio. Aktien an die bisherigen Aktionäre. Diesen wird am 25. November 2022 (nach Börsenschluss) für jede gehaltene Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Sieben Bezugsrechte berechtigen dann zum Kauf von zwei neuen Aktien für 2.52 Fr. das Stück.

