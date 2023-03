Credit Suisse setzt auf China – CS darf jetzt reiche Chinesen vor Ort betreuen Good News für die krisengeschüttelte Bank. Doch ist der Zeitpunkt geeignet?

Christopher Gilb

Die Credit Suisse will auch dank China wieder Geld verdienen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass Credit Suisse grünes Licht für den Aufbau ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts in China bekommen hat. Mit den Lizenzen könne das Wealth-Management-Geschäft in China im ersten Halbjahr 2023 lanciert werden, heisst es in einem Memo, das FuW vorliegt. Unter anderem wird CS zukünftig erlaubt sein, Produkte zum Aktienresearch zu erstellen und zu vertreiben sowie Anlageberatungsdienste zu erbringen. Edwin Low, CEO Asia Pacific bei CS, bezeichnet den Entscheid im Memo als ein wichtiger Meilenstein für das Angebot von Vermögensverwaltungsdienstleistungen in China, dem am schnellsten wachsenden Vermögensmarkt der Welt.