Nach Strategie-Update – CS-Aktien deutlich unter Druck Die Papiere der Credit Suisse sind am Donnerstag mit hohen Verlusten in die Sitzung gestartet.

Die Valoren der CS konnten zuletzt zwar wieder etwas zulegen. Mit einem Minus von rund 45% seit Jahresbeginn sind sie aber klar Schlusslicht im SMI. Ennio Leanza/KEYSTONE

Es sind nicht nur die schwachen Drittquartalszahlen, die den Marktakteuren aufs Gemüt schlagen, sondern auch die Strategiepläne inklusive Kapitalerhöhung über 4 Mrd. Fr.

Die CS-Aktien verlieren um 10.50 Uhr 14,38% auf 4.08 Fr., dies in einem leicht schwächeren Gesamtmarkt (SMI -0,5%). Die gehandelten Volumen sind sehr hoch - bereits ist rund die Hälfte eines normalen Tages umgesetzt.

Das Strategieupdate mit relativ radikalem Abbau des Investment Bankings, weiteren Kostensparmassnahmen inklusive Stellenabbau, Kapitalerhöhung von 4 Mrd. Fr. und Verkäufen von Unternehmensteilen kommt nicht als grosse Überraschung. Trotzdem gab sich JPM Analyst Kian Abouhossein enttäuscht. Er habe sich mehr erhofft, obwohl die Umstrukturierung in die richtige Richtung geht.

Die strategischen Massnahmen entsprächen im Grossen und Ganzen dem, was in den letzten Wochen in den Medien verbreitet worden sei, heisst es bei der Bank Vontobel, auch wenn einige Marktteilnehmer wohl mit deutlicheren Einschnitten bei der IB gerechnet hätten. Der Nettoverlust des dritten Quartals ist eine weitere negative Überraschung, so Flora Bocahut, Analystin bei der amerikanischen Bank Jefferies. Insgesamt seien die erläuterten Pläne positiv, so Christian Schmidiger, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank. Die CS begebe sich mit den angekündigten Massnahmen und Anpassungen nun auf einen langen und mühsamen Weg, um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der verschiedenen Anspruchsgruppen zurückzugewinnen. Dabei dürfe sich das Management keine grösseren Fehltritte mehr leisten.

Die ZKB äussert sich derweil relativ zuversichtlich. Sie hält fest, dass der Fokus bei der CS nun klar auf der strategischen Neuausrichtung liege und diese mit einem doch relativ starken Rückbau der Investment Bank einhergehe. Trotz gewisser Umsetzungsrisiken und noch offener Fragen zur Finanzierung werte sie die Pläne aber positiv. Die Kapitalerhöhung sei zudem vom Markt antizipiert worden, glaubt der zuständige Analyst.

Q3-Zahlen etwas im Hintergrund

Das schwache Ergebnis des dritten Quartals tritt derweil etwas in den Hintergrund. Vor allem hohe Wertberichtigungen auf Steuerguthaben haben zum Verlust von 4 Mrd. Fr. geführt. Was die Ertrags- und Kostenentwicklung anbetrifft, seien grössere Überraschungen hingegen ausgeblieben, heisst es. Das ändere allerdings nichts daran, dass die Erträge im Jahresvergleich über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg teils stark rückläufig gewesen seien.

Einige Experten sehen darin eine Folge der Risikoreduktion im Tagesgeschäft, die anderen Anhaltspunkte für erneute Marktanteilsverluste. Für Gesprächsstoff sorgt auch der Abfluss von Kundengeldern. Dieser lag im dritten Quartal bei 12,9 Mrd. Fr. Unternehmenseigenen Angaben zufolge wurden auch im Oktober nochmals Gelder abgezogen.

Die Valoren der CS konnten zuletzt zwar wieder etwas zulegen. Mit aktuell einer Halbierung seit Jahresbeginn sind sie aber klar Schlusslicht im SMI. Daran dürfte sich vorerst wohl auch nicht viel ändern, wie Beobachter im Wissen um den erneuten Quartalsverlust und die strategischen Pläne der Grossbank meinen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.