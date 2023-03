Grossbank im Umbruch – CS erhält Vermögensverwaltungslizenz in China Credit Suisse hat nach langer Wartezeit grünes Licht von der chinesischen Aufsichtsbehörde für den Aufbau ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts in China bekommen.

Die krisengeplagte Schweizer Grossbank dränge darauf, das Vermögensverwaltungsgeschäft in China in der ersten Hälfte dieses Jahres aufzunehmen. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE

Credit Suisse hat in China verschiedene Lizenzen für den Bereich Vermögensverwaltung erhalten. Mit diesen könne das Wealth-Management-Geschäft in China im ersten Halbjahr 2023 lanciert werden, hiess es in einem internen Memo, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Reuters hatte zuvor darüber berichtet.

Ausserdem könnten die Aktivitäten im Wertpapierhandel und im Bereich Research mit Kunden auf dem chinesischen Festland ausgebaut werden. Es sei ein Meilenstein für die China-Pläne der Grossbank, schreiben Edwin Low, CEO Asia Pacific, und Janice Hu, CEO China, in der Mitteilung an die Mitarbeiter. In Vorbereitung auf die Lancierung der Vermögensverwaltungsdienstleistungen solle die Anzahl der Kundenberater vor Ort verdoppelt werden.

CS ist in China über die «Credit Suisse Securities (China) Limited» (CSSCL) aktiv. Im September 2022 hatte sich die Bank mit den lokalen Minderheitspartnern darauf geeinigt, das damalige Joint Venture vollständig zu übernehmen. Jing Wang wurde zum Chef ernannt.

AWP

