Credit Suisse in der Krise – CS ist noch so viel wert wie Julius Bär Gerüchte über eine bevorstehende Kapitalerhöhung bringen die Aktien der krisengeplagten Grossbank zum Absturz. Eflamm Mordrelle



Schicksalstage am Paradeplatz: Die CS-Führung soll mit Grossaktionären über eine weitere Kapitalmassnahme sprechen.

Bild: Gaetan Bally/Keystone

Credit Suisse durchlebt turbulente Herbsttage. Die CS-Aktien verloren am Freitag zeitweise mehr als 12% und gingen zum Preis von 4.07 Fr. aus dem Handel. Seit Anfang Jahr hat die Bank mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüsst. Sie bringt es aktuell auf eine Kapitalisierung von 11 Mrd. Fr. und erreicht nur noch etwas mehr als den Börsenwert der deutlich kleineren Privatbank Julius Bär. Die Ungewissheit über die neue Strategie, die CS-CEO Ulrich Körner am 27. Oktober mit den Zahlen zum dritten Quartal vorstellen will, wirkt wie Ballast in einem undichten Schiff. So werden die Titel Tag für Tag weiter ins Minus gedrückt – und bis zu besagtem Strategie-Update sind es noch vier Wochen.

Derweil köchelt es in der Gerüchteküche weiter. Den jüngsten Kurssturz beschleunigt hat die Nachrichtenagentur Reuters, die von Gesprächen mit Grossinvestoren über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung und den Rückzug aus dem US-Geschäft berichtete – Letzteres hat CS dementiert. Zuvor hatte die «Financial Times» spekuliert, das Institut plane eine Dreiteilung der Investmentbank, inklusive einer «Bad Bank», um unerwünschte Bereiche abzuwickeln – ein Instrument, das schon unter Ex-CEO Tidjane Thiam zum Einsatz gekommen war.

Offiziell ist bislang nur, dass in der Investmentbank das profitable Geschäft mit verbrieften Wertschriften (Securitized Products) auf dem Prüfstand steht und am wenig kapitalintensiven Advisory festgehalten wird, um weiterhin grosse Wealth-Management-Kunden bedienen zu können. Ebenfalls fest steht, dass die Sparbemühungen intensiviert werden und damit Tausende Stellen verschwinden.

Ob in vier Wochen ein (Teil-)Verkauf von Securitized Products in die Wege geleitet werden kann und potenzielle Einnahmen daraus reichen, um eine Kapitalerhöhung zu vermeiden, ist ungewiss. Den Kapitalbedarf für eine Restrukturierung der Investmentbank und die Stärkung der Kapitalpolster veranschlagen Analysten auf bis zu 4 Mrd. Fr.

Will Körner tatsächlich einschneidende Veränderungen durchsetzen, erscheinen eine Kapitalmassnahme und Sondierungsgespräche mit Grossaktionären plausibel. Fällt ein solcher kursrelevanter Entscheid, wird CS nicht bis zum 27. Oktober mit der Kommunikation warten können. Und solange es nicht mehr Klarheit gibt über den strategischen Kurs, gilt für Anleger: nicht in ein fallendes Messer greifen.

Eflamm Mordrelle ist seit 2015 bei der «Finanz und Wirtschaft». Er schreibt über die Finanzindustrie, ihre Schnittstellen zur Tech-Branche und ESG-Themen. Zuvor verbrachte er zehn Jahre auf Unternehmensseite, u.a. im Healthcare- und Dienstleistungsbereich. Mehr Infos @epadrig

