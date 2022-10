4-Mrd.-Fr.-Kapitalerhöhung – CS-Kapitalstärke soll Kunden binden Die verlustgeplagte Credit Suisse erhält frisches Geld und einen neuen Grossaktionär aus dem Nahen Osten. Die SNB – Saudi National Bank – gehört mehrheitlich dem saudischen Staat und hält zukünftig bis zu 9,9% an CS. Monica Hegglin

Credit Suisse verlor Kunden unter anderem, weil sie der Kapitalstärke der Grossbank misstrauten. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Die Hilfe für Credit Suisse im Umfang von bis zu 1,5 Mrd. Fr. kommt aus Saudi-Arabien. Das ist der Betrag, den die saudische Geschäftsbank SNB maximal in CS einschiesst. Der Einstieg der Saudis ist ein Kernelement der zweistufigen Kapitalmassnahmen der Grossbank, über die das Aktionariat an einer ausserordentlichen GV am 23. November abstimmen wird. Das zweite Kernelement bildet der Umstand, dass den Altaktionären neue Titel mit einem heftigen Abschlag zum theoretischen Aktienkurs von 32% angeboten werden sollen.