Übernahme durch UBS – CS-Kauf soll binnen eines Monats abgeschlossen werden Laut Reuters gibt es Pläne, den Deal rasch über die Bühne zu bringen. Jedoch müsse die Transaktion noch von Aufsichtsbehörden in Dutzenden von Ländern genehmigt werden.

Sprecher von UBS und Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Schweizer Behörden und die UBS drücken bei der Übernahme der Credit Suisse offenbar aufs Tempo. Der Deal solle innerhalb eines Monats abgeschlossen werden, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend unter Berufung auf zwei Personen, die mit den Plänen vertraut sind.



Allerdings könnte der Zusammenschluss der beiden Grossbanken wesentlich länger dauern, möglicherweise gar Monate. Denn die Transaktion müsse noch von Aufsichtsbehörden in Dutzenden von Ländern genehmigt werden, sagten die Personen, die wegen der heiklen Angelegenheit anonym bleiben wollten.



Sprecher von UBS und Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme gegenüber Reuters ab. Die Finma wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keinen Kommentar abgeben.



UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte am Sonntagabend bei der Bekanntgabe des CS-Kaufs durch die UBS vor den Medien in Bern gesagt, es brauche nur Wochen oder wenige Monate für den Vollzug des Deals.

«The Credit Roundtable» will nicht gegen CS-AT1-Abschreibung klagen

Die US-Lobbyorganisation «The Credit Roundtable» will von einer Klage gegen die Credit Suisse wegen der Abschreibung der eigenkapitalbezogenen AT1-Anleihen absehen. Die Organisation vertritt einige der grössten Vermögensverwalter für festverzinsliche Wertpapiere aus den USA und Kanada, schreibt ebenfalls die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Person.



Anfang dieser Woche sei die Möglichkeit einer Klage diskutiert worden, der Verband habe sich aber schliesslich dagegen entschieden. Ob einzelne Mitglieder dennoch rechtliche Schritte einleiten, sei unklar.



Dass die Halter von AT1-Anleihen ihren Einsatz völlig verlieren, war vor allem im Ausland auf viel Kritik gestossen und hatte für Unruhe an den Finanzmärkten geführt. Anwälte bereiten in dieser Sache bereits Klagen vor. Am Donnerstagmorgen hatte die Finma die Entscheidung noch einmal gerechtfertigt.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.