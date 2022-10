Grossbank in der Krise – CS-Manager beruhigen Investoren nach CDS-Anstieg Führungskräfte der Grossbank kontaktierten am Wochenende Kunden, nachdem sich die Credit Default Swaps stark verteuert hatten.

Credit Default Swaps (CDS) sind Derivate, mit denen sich Anleger eindecken, wenn sie sich gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern wollen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Credit-Suisse-Manager haben einem Medienbericht zufolge das Wochenende damit verbracht, Grosskunden und Investoren mit Blick auf die Liquidität und Kapitalausstattung der Schweizer Grossbank zu beruhigen. Die Manger tätigten Anrufe, nachdem sich sogenannte CDS-Absicherungen zuletzt stark verteuert hätten, berichtet die «Financial Times» am Sonntag. Credit Default Swaps (CDS) sind Derivate, mit denen sich Anleger eindecken, wenn sie sich gegen die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern wollen. Eine Führungskraft der Bank habe zudem Berichte dementiert, dass es bei den Gesprächen darum gegangen sei, mehr Kapital von Investoren zu erhalten. Ein Sprecher des Geldhauses lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Der Chef der krisengeplagten Bank, Ulrich Körner, hatte noch am Freitag in einer Mitteilung an die Belegschaft die starke Bilanz der Bank hervorgestrichen.

REUTERS

