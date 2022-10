Grossbank im Umbruch – CS plant Kapitalerhöhung Credit Suisse will mit der Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von rund 4 Mrd. Fr. erzielen. Ein gewichtiger neuer Investor ist die Saudi National Bank.

Die Kapitalerhöhung soll von einer ausserordentlichen Generalversammlung am 23. November abgesegnet werden. Bild: Melanie Duchene/Keystone

Credit Suisse will sich über eine Kapitalerhöhung frische Mittel beschaffen. Durch die Ausgabe neuer Aktien an qualifizierte Investoren und durch ein Bezugsrechtsangebot für bestehende Aktionäre soll ein Bruttoerlös von rund 4,0 Mrd. Fr. erzielt werden, wie die Bank am Donnerstag im Rahmen ihres Strategie-Updates mitteilte.

Als gewichtigen neuen Investor hat die Grossbank dabei die Saudi National Bank gewonnen. Diese habe sich verpflichtet, bis zu 1,5 Mrd. Fr. zu investieren. Sie wird damit einen Anteil von bis zu 9,9% an der Grossbank erwerben und wird so zu einer der grössten Aktionärinnen. Grösster Anteilsinhaber ist aktuell Harris Associates mit einem Anteil von 10,1%. Die Qatar Investment Authority hält 5,03%, ebenfalls rund 5% liegen bei Blackrock.

Harte Kapitalquote stärken

Dir Kapitalerhöhungen insgesamt sollten einen Anstieg der so genannten harten Kernkapitalquote (CET1) «pro forma» auf rund 14% ermöglichen, so die CS. Die ausgewiesene Kennzahl – ohne rechnerische Berücksichtigung der Kapitalbeschaffung – fiel im dritten Quartal auf 12,6%t nach 13,5% Ende Juni.

Darüber hinaus dürfte der Abbau anderer Geschäftsfelder beziehungsweise die geplanten Verkäufe und die Reduktion von risikogewichteten Aktiven (RWA) mit der Schaffung der angekündigten Abwicklungseinheit weiteres Kapital freisetzen, um die strategische Transformation zusätzlich zu unterstützen, hiess es. Dementsprechend geht die Bank davon aus, dass die Kapitalquote vor der Basel-III-Reform in den Jahren 2023 bis 2025 mindestens 13,0% betragen wird. Für 2025 wird dann eine Quote von über 13,5% erwartet.

Die Kapitalerhöhung soll von einer ausserordentlichen Generalversammlung am 23. November abgesegnet werden. Am 24. November werde dann über die weiteren Details zur Durchführung informiert, sagte der neue CS-Finanzchef Dixit Joshi am Donnerstag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Er betonte, es seien wichtige Termine für die Grossbank.

AWP

