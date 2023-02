Grossbank im Umbruch – CS muss Anleihe-Anlegern kräftigen Aufschlag bezahlen Credit Suisse hat mit einer vorrangigen unbesicherten Anleihe 500 Mio. € aufgenommen. Der Zins beträgt 5,5%.

Laut einem Händler sei die Nachfrage nach der Papier gut gewesen. Bild: Walter Bieri/Keystone

Credit Suisse hat am Euromarkt mit einer vorrangigen unbesicherten Anleihe 500 Mio. € aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 3,5 Jahre, das heisst sie endet am 20. August 2026, wie die Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch aus dem Handel erfuhr.



Der Zins beträgt den Angaben zufolge 5,5% und der Ausgabepreis 99,708%, was eine Rendite auf Verfall von 5,606% ergibt. Die Stückelung beläuft sich auf mindestens 100'000 €.



Die Nachfrage nach dem Papier sei gut gewesen, die Bücher seien mit gut 1 Mrd. zweifach überzeichnet gewesen, sagte ein Händler. Zudem habe der anfängliche Risikozuschlag (Swapspread) von rund +260 Basispunkten (BP) auf zuletzt +235 BP eingeengt werden können, hiess es am Markt.



Bereits am Morgen hatte die Grossbank mit einer durch eigene Hypotheken besicherte Anleihe, sogenannten Covered Bonds, 500 Mio. Fr. mit einer Laufzeit von 1 Jahr und 270 Tagen ausgegeben. Die Rendite beträgt dabei 2,4619%. Der Swapspread wurde mit +85 BP angegeben.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.