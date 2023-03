Grossbank im Umbruch – CS publiziert Geschäftsbericht Mit etwas Verzögerung hat Credit Suisse nun den Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht. Das Ergebnis für das vergangene Geschäftsjahr wird darin bestätigt.

Credit Suisse hatte letzte Woche die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts in allerletzter Minute verschoben. Bild: Walter Bieri/Keystone

Credit Suisse hat mit etwas Verspätung ihren Geschäftsbericht 2022 publiziert. Nach Abschluss der Gespräche mit den US-Behörden bestätigt die Grossbank das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022, wie sie im Februar publiziert wurden, teilte die CS am Dienstag mit.

Ebenfalls bestätigt werden die zuvor veröffentlichten Finanzergebnisse für die Geschäftsjahre 2021 und 2020.

Bei den Traktanden für die kommende Generalversammlung der Bank werden beim Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 alle Themen mit Bezug zu den von Credit Suisse Asset Management verwalteten Supply Chain Finance Funds (SCFF) ausgeklammert. Die SCFF-Angelegenheit sei noch nicht abgeschlossen. Es würden weiterhin Zivilprozesse, einschliesslich angestrengter Fälle zur Wiedereinbringung von Mitteln der Anlegerinnen und Anleger, sowie Verfahren im Zusammenhang mit ehemaligen Mitarbeitenden laufen, begründet die Bank die Ausklammerung.

CS-Geschäftsleitung erhält für 2022 tiefere Entschädigung

Das miserable Geschäftsjahr 2022 der Credit Suisse führt einer zu tieferen Entlöhnung der Top-Manager. Die Geschäftsleitung der angeschlagenen Grossbank erhält insgesamt eine Entschädigung von 32,2 Mio. Fr. nach 38,1 Mio. im bereits schwachen Jahr 2021. Wie bereits angekündigt werden 2022 keine Boni an die Geschäftsleitung gezahlt.

CS-CEO Ulrich Körner, der den Chefposten per Anfang August übernommen hatte, erhält für das vergangene Jahr eine Entschädigung von 2,5 Mio. Fr. Vor seiner Ernennung zum CEO leitete er das CS-Asset Management. Sein Vorgänger Thomas Gottstein hatte im vergangenen Jahr 2021 noch eine Entschädigung von 3,8 Mio. Fr. erhalten.

Die Credit Suisse hatte bereits vor Monatsfrist bei der Vorlage der Jahreszahlen 2022 mitgeteilt, dass die Geschäftsleitung aufgrund des massiven Jahresverlusts ganz auf variable Entschädigungen verzichtet. Allerdings sollen die Manager einen «einmaligen aufgeschobenen aktienbasierten Transformation Award» von maximal 30,1 Mio. erhalten. Dieser soll von Leistungsbedingungen im Zeitraum 2023 bis 2025 abhängen.

Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats zwischen den Generalversammlungen 2022 und 2023 betrug 10,4 Mio. Fr. gegenüber 11,7 Mio. im Jahr davor. Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann erhielt eine Vergütung von 3,2 Mio. Fr. Für die Periode zwischen den Generalversammlung 2023 und 2024 sollen die Verwaltungsräte erneut mit bis zu 13,0 Mio. entschädigt werden.

Die Credit Suisse hatte 2022 mit einem Jahresverlust von 7,3 Mrd. Fr. das schlimmste Jahr seit der Finanzkrise 2008 erlebt. Bereits im Jahr davor hatte die Grossbank einen Jahresverlust von 1,6 Mrd. Fr. erlitten. Die CS kämpft zudem mit hohen Geldabflüssen: Im vergangenen Jahr zogen Kunden rund 123 Mrd. Fr. ab.

CS-VRP verzichtet auf sein Vorsitzhonorar

CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann verzichtet auf einen Teil der ihm für das vergangene Jahr zustehenden Entschädigung. Konkret habe Lehmann dem Verwaltungsrat vorgeschlagen, dass er angesichts der schwachen finanziellen Ergebnisse in 2022 auf sein «Vorsitzhonorar» (Chair Fee) in Höhe von 1,5 Mio. Fr. verzichte. Der Verwaltungsrat habe dies akzeptiert, schreibt die Grossbank in ihrem Geschäftsbericht.

Insgesamt wurden Lehmann für die Periode von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 so noch 3 Mio. Fr. in bar ausbezahlt. Inklusive Pensionsentschädigung erhielt der VRP knapp 3,2 Mio.



Für die Periode von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 wird die Gesamtentschädigung für den Verwaltungsratspräsidenten zudem auf 3,8 Mio. von 4,5 Mio. Fr. reduziert und der in Aktien auszuzahlende Teil auf 50% erhöht.

CS kämpft weiter mit Geldabflüssen

Credit Suisse kämpft weiter mit Geldabflüssen. Zwar hätten sich die Abflüsse von Kundengeldern auf viel tieferen Niveaus stabilisiert, sie hätten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsbericht aber noch nicht gedreht, schreibt die Bank in ihrem Geschäftsbericht 2022.



Mit Blick nach vorne könne die tiefere Basis an verwalteten Vermögen zu geringeren Erträgen führen. Sollte es nicht gelingen, die Abflüsse umzudrehen, könnte dies nachteilige Wirkungen auf die künftigen Geschäftsergebnisse und finanziellen Konditionen haben, so die CS weiter.



Im vierten Quartal 2022 verzeichnete die Grossbank Nettoneugeldabflüsse von gut 110 Mrd. Im gesamten vergangenen Geschäftsjahr zogen Kunden Vermögen in Höhe von rund 123 Mrd. Fr. ab.

CS überträgt Mehrheit vom Geschäft mit verbrieften Produkten an Apollo

Credit Suisse hat sich mittlerweile von der Mehrheit der Vermögenswerte und Mitarbeiter im Geschäft mit verbrieften Produkten (Securitized Products Group, SPG) getrennt. Es seien bereits zwei Transaktionen abgeschlossen worden, geht aus dem Geschäftsbericht hervor.



Die CS hatte im Zuge der Restrukturierung und dem Risikoabbau innerhalb der Bank angekündigt, das SPG-Geschäft an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Apollo zu verkaufen. Ein wesentlicher Teils des Geschäfts mit verbrieften Produkten sollte an Unternehmen und Fonds gehen, die von Unternehmen von Apollo Global Management verwaltet werden. Der Verkauf sollte im Laufe des ersten Halbjahres 2023 schrittweise abgeschlossen werden.



Am 7. Februar 2023 hätten die Parteien nun den ersten Teil der Transaktion abgeschlossen, heisst es im Geschäftsbericht. Damit sei bereits die Mehrheit der Vermögen und Experten Teil von ATLAS SP Partners oder werden von dieser Gesellschaft verwaltet. Es handle sich dabei um ein neues eigenständiges Kreditunternehmen, das sich auf Asset-Backed-Finanzierungen und Kapitalmarktlösungen konzentriert. Am 23. Februar schlossen die Parteien den zweiten Teil der Transaktion ab, wobei weitere Vermögenswerte übertragen wurden.



Zuletzt hatte es Anfang Februar bei der Zahlenvorlage zum Geschäftsjahr 2022 geheissen: Der Investment-Bank-Bereich dürfte noch im ersten Halbjahr 2023 an die US-Gesellschaft gehen, wobei die CS aus dem Verkauf einen Vorsteuergewinn von 0,8 Mrd. $ erwartet.

AWP

