Credit Suisse in der Krise – CS-Rettung: noch etliche Fragezeichen Inzwischen sind mehr Details zu den genauen Unterstützungsleistungen der Nationalbank an CS bekannt. Es bleiben aber Fragezeichen. Christopher Gilb Monica Hegglin

CS kommt nicht zur Ruhe. Bild: (Keystone/Michael Buholzer)

Nachdem sich die Ereignisse in den letzten Tagen und Wochen auf den Finanzmärkten überschlugen, hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Mittwochabend Massnahmen zur Stabilisierung von Credit Suisse ergriffen. Die Bank erhält 50 Mrd. Fr. Liquidität von der SNB. Damit soll sie für weitere Geldabflüsse gewappnet sein und soll das Vertrauen wiederhergestellt werden. Geplant ist zudem der Rückkauf eigener Anleihen für den Gesamtbetrag von 3 Mrd. Fr., was zur Normalisierung der Anleihenpreise beitragen soll, die zuletzt zusammengebrochen sind.