Grossbank im Umbruch – CS soll auch Verkauf von Teilen des Schweizer Geschäfts prüfen Laut einem Bericht der «Financial Times» erwägt Credit Suisse unter anderem, Beteiligungen wie an der SIX Group abzustossen.

Credit Suisse will Ende des Monats eine neue Strategie bekannt geben. Bild: Melanie Duchene/Keystone

Die Credit Suisse soll nicht nur den Verkauf von Teilen der Investment Bank prüfen, sondern auch von Teilen des Schweizer Geschäfts. Wie es in einem Artikel der «Financial Times» vom Samstag hiess, könnte die Bank etwa die Bank-now abstossen oder Beteiligungen wie an der SIX Group, an Swisscard oder an der Fondsgesellschaft Allfunds.

Bislang hiess es seitens der Bank jeweils, dass das Schweizer Geschäft nicht von möglichen Verkäufen betroffen sei. Die Bank kommentierte den Artikel gegenüber AWP folgendermassen: «Wir haben bereits gesagt, dass wir über den Fortschritt unserer umfassenden Strategieüberprüfung zusammen mit den Drittquartalszahlen kommunizieren werden. Es wäre verfrüht, sich vor diesem Zeitpunkt zu möglichen Ergebnissen zu äussern.»

Die «FT» spekuliert in dem Artikel weiter, dass das von der Bank zum Verkauf gestellte Hotel Savoy am Paradeplatz einen Wert von 500 Mio. Fr. haben könnte. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Aussagen von Bank-Insidern.

AWP

