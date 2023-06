DIe Gebäude von UBS und CS am Zürcher Paradeplatz. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Einschätzung von Christopher Gilb um 9 Uhr

Jetzt besteht über den Zeitpunkt endlich Klarheit: Am Montag, 12. Juni, also in einer Woche, schliesst UBS die Übernahme von Credit Suisse ab. Am selben Tag können die Aktionäre von CS ihre Titel letztmals handeln, dann ist Schluss. Denn am Tag darauf, am 13. Juni, wird – und davon ist nach den heutigen Mitteilungen definitiv auszugehen – das Delisting der CS-Aktien in Zürich und New York durchgeführt. UBS sind damit schon in wenigen Tagen nicht mehr die Hände gebunden, und sie kann der Öffentlichkeit darlegen, wie ihre konkreten Pläne aussehen. Etwa was den wohl grössten Zankapfel in der Bankengrossfusion betrifft: die Zukunft von CS Schweiz. Obwohl sich das Risikoprofil von UBS durch die Übernahme ändert, für die Aktionäre von CS und UBS ist es ein gutes Zeichen, dass so zügig mit der Integration gestartet werden kann. Bisher macht UBS den Eindruck, die Zügel fest in der Hand zu halten, dazu kommt das finanzielle Potenzial der Übernahme. CS-Aktionäre sind gut beraten, ihre Titel nicht abzustossen, sondern sie in UBS-Aktien tauschen zu lassen. Denn das Kurspotenzial für die UBS-Valoren ist intakt.