Die Credit Suisse verkauft laut einem Medienbericht auch ihre US-Tochtergesellschaft Sector Financial Inc. an Apollo Global Management. Das Private-Equity-Unternehmen habe einer Übernahme der CS-Tochter zugestimmt, schreibt Bloomberg am Mittwochmorgen unter Berufung auf informierte Personen. Apollo kauft bereits einen «wesentlichen Teil» des Geschäft mit verbrieften Produkten der Credit Suisse.



Die laut Bloomberg vor dem Verkauf stehende Sector Financial ist auf Finanzierungslösungen und die Kreditvergabe für mittelgrosse Unternehmen spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in Chevy Chase, Maryland, verfügt das Unternehmen mit 23 Mitarbeitenden gemäss Angaben auf seiner Webseite über Vertretungen in New York und Chicago. Die Credit Suisse wollte die Meldung auf AWP-Anfrage nicht kommentieren.



Die CS hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie mit Apollo Global Management eine definitive Vereinbarung zum Verkauf eines «bedeutenden Anteils» ihrer «Securitized Products Group» (SPG) abgeschlossen habe. Die Grossbank, die sich mitten in einer Restrukturierung befindet, hatte diese Transaktion bereits Ende Oktober anlässlich eines umfassenden Strategie-Updates angekündigt. Mit dem Verkauf von SPG an Apollo sollen risikogewichtete Aktiven (RWA) im Wert von rund 10 Mrd. $ freigesetzt werden.



