Der Abschluss der Vereinbarungen sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem geordneten Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Einschätzung von Beatrice Bösiger um 8.30 Uhr

Die Grossbank baut Risiken ab und setzt bitter benötigtes Kapital frei. Viel Neues enthält die Ankündigung aber nicht. Die Grundzüge ihres Umbaus hatte Credit Suisse bereits Ende Oktober präsentiert. Neben dem Spin-off der Investmentbank CS First Boston gehört auch der Verkauf des grössten Teils ihres Verbriefungsgeschäfts (Securitized Products) an die US-Finanzgesellschaft Apollo Global Management dazu. Wie von der Bank bereits angekündigt, wurde der Verkauf nun im vierten Quartal finalisiert und wird im nächsten Jahr vollzogen. Die Transaktion bleibt allerdings hinter den Ankündigungen zurück. Ende Oktober war noch die Rede von rund 22 Mrd. $, die mit dem Verkauf freigesetzt werden sollten, rund ein Viertel des in der Investmentbank gebundenen Kapitals. Heute sind es laut der Grossbank aber nur rund 10 Mrd. $, also in etwa ein Achtel des Kapitals, das durch die Transaktion frei wird. Die Diskrepanz verheisst nichts Gutes für die Umbaupläne der kriselnden Grossbank. Auch wenn CS nicht bekannt gibt, wie viel sie mit dem Verkauf ihrer Verbriefungsplattform einnimmt, ist es doch wahrscheinlich, dass sie für die Assets einen gewissen Abschlag hinnehmen muss. Heute ist es schwieriger als noch vor einem halben Jahr, Fremdkapital für solche Transaktionen aufzutreiben. Ihre zuletzt schwache eigene Kapitalposition wird die Grossbank mit dem Verkauf stärken. Ob es ausreicht, muss sich zeigen. Für Credit Suisse ist ihre Transformation mit dem heutigen Tag nicht einfacher geworden.