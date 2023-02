Folgen der Zinserhöhung – CS vermeldet Abfluss aus Immobilienfonds Die Grossbank muss wegen den negativen Auswirkungen der gestiegenen Zinsen die Bewertung eines ihrer Immobilienfonds nach unten korrigieren.

Laut einem Prospekt beliefen sich die Vermögenswerte des auf kommerzielle Immobilien spezialisierten Fonds per Januar 2023 auf rund 3,26 Mrd. Fr. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Credit Suisse muss die Bewertung eines ihrer Immobilienfonds um rund 10% nach unten korrigieren. Hintergrund sind die negativen Auswirkungen der gestiegenen Zinsen auf die weltweiten Immobilienmärkte. Investoren wollen nun mehr als 10% der Mittel wieder aus dem Fonds abziehen.

In den Schlüsselmärkten des Fonds «Credit Suisse Real Estate Fund International» (CS REF International) wie den USA, Grossbritannien und Deutschland seien die Bewertungen an den Immobilienmärkten von den steigenden Zinssätzen negativ beeinträchtigt worden, heisst es in einer Credit Suisse-Mitteilung vom Freitag. Diese negativen Auswirkungen hätten damit auch gute Vermietungsergebnisse des Immobilienfonds überwogen.

Der Nettoinventarwert (Net Asset Value) des «CS REF International» reduziert sich nun laut ungeprüften Zahlen per Ende 2022 auf 960 bis 970 Fr., nachdem die Bewertung vor Jahresfrist noch 1070.72 Fr. betragen hatte. Die Ausschüttung für 2022 soll sich noch auf 35 bis 38 Fr. belaufen gegenüber 40 Fr. im Vorjahr. Das Geschäftsergebnis soll am 23. März bekanntgegeben werden.

Die CS-Fondsverwalter sehen sich nun mit umfangreichen Rücknahmeforderungen konfrontiert: Per 31. Dezember 2022 seien Forderungen zur Rücknahme von 13,3% der ausgegebenen Anteile eingegangen, heisst es in der Mitteilung.

Laut einem Prospekt beliefen sich die Vermögenswerte des auf kommerzielle Immobilien spezialisierten Fonds per Januar 2023 auf rund 3,26 Mrd. Fr. Knapp 22% der Mittel waren in den USA investiert, etwa 15% in Deutschland, 13% in Kanada und 11% in Grossbritannien.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.