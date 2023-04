Die Finanzergebnisse für das erste Quartal werden stark vom bevorstehenden Zusammenschluss mit UBS beeinflusst. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Ersteinschätzung von Christopher Gilb um 8.45 Uhr

Es hat sich also nun auch in Zahlen bestätigt, wie prekär die Lage von CS im ersten Quartal dieses Jahres war. Um zu verstehen, wieso die Grossbank sich im März in die Hände von UBS begeben musste, muss man sich vor allem eine Zahl anschauen: 67 Mrd. Fr. Um so viel haben sich die Kundeneinlagen im ersten Quartal verringert. Gesamthaft betrugen sie Ende des letzten Jahres rund 233 Mr. Fr. Credit Suisse hat also in drei Monaten fast ein Drittel ihrer Kundeneinlagen verloren und kam deshalb in eine solche Liquiditätskrise.