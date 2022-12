Es schenkt der Mensch, seitdem er lebt. Im Lichte der Bibel betrachtet beginnt die Geschichte unserer Gattung mit einer Gabe: Eva fällt auf das hinterhältige Gesäusel der Schlange herein, knabbert an der verbotenen Frucht vom Baum der Erkenntnis. Nichts geschieht. Daraufhin reicht sie die Frucht Adam, der, fahrlässig, die göttliche Warnung nun auch nicht mehr zum Wortlaut nimmt und vom geschenkten Obst kostet.

Der Herr aber zürnt und vertreibt die beiden. Seit diesem unbedachten Präsent leben wir nicht mehr im Paradies, wo Fülle herrscht statt Knappheit und es ergo keiner Ökonomik bedarf, wo das Angebot unendlich ist und es ergo keinen Markt gibt. Seit dem Rausschmiss essen wir unser Brot im Schweisse des Angesichts, müssen rechnen und raffen.

Versuche, diesen fatalen Fauxpas zu reparieren und hienieden für paradiesische Verhältnisse zu sorgen, sind krachend gescheitert. Doch schlechte Erfahrungen sind wohl da, um wiederholt zu werden. Skepsis modischen Erleuchtungen gegenüber, wie etwa dem «bedingungslosen Grundeinkommen», mithin dem fortwährenden Schenken aller an alle, ist mehr als gestattet.

Schnödes Schnäppchen

Überhaupt hat das Geben und Nehmen von Geschenken offenkundig seine Tücken. So lesen wir, in der Chronologie lange nach der Schöpfungsgeschichte, von der Versuchung Jesu. Der Teufel soll ihn mit einer verlockenden Spende bezirzt haben – er «zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sagte zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit». Freilich war das nicht selbstlos, denn Jesus hätte dafür den Satan anbeten müssen. Kein Geschenk, sondern ein sittenwidriger Tauschhandel.

«Das gegenseitige Beschenken unterm Weihnachtsbaum hat sich zum unmetaphysischen Kult verselbständigt.»

Es hat seit Anbeginn der Zeiten alles seinen Preis, bei der einen dort überhaupt möglichen Regelwidrigkeit selbst im Garten Eden, später beim Teufel in der Wüste am Jordan. Es gibt keinen «Free Lunch», erst recht nicht vom Baum der Erkenntnis, eine durchaus tiefe Weisheit. Die Kosten waren in beiden Fällen immerhin deklariert. Eva und Adam, die schwachen Menschlein, liessen sich verführen, Jesus, der Messias, eben nicht.

Gold, Weihrauch und Myrrhe

Anders trug es sich weiland in Betlehem zu. Dort wurde aus Verehrung geschenkt, ohne Hintergedanken, höchstens noch um des eigenen Seelenheils willen: Die Weisen aus dem Morgenland folgten einem Stern, der sie zu Maria und ihrem Kind führte. Sie beteten es an, «öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe». Darauf zogen sie von dannen, wunschlos glücklich.

Dass es drei an der Zahl gewesen sein sollen, Könige gar, Heilige obendrein, mit Namen Kaspar, Melchior und Balthasar: Davon steht nichts in den Evangelien, es folgte auch nie eine Heiligsprechung, mangels verlässlicher Personalien. Im griechischen Text werden sie als «Magoi» bezeichnet, als Zauberer.

Weihrauchharze fragten schon die alten Ägypter zu kultischen Zwecken nach. Die kostbare Ware wurde (und wird) vornehmlich im Oman gewonnen und rieselte einst in Karawanen über Arabiens sandige Handelspfade auf die Märkte der Levante, nach Gaza und Damaskus. Dasselbe trifft auf das Myrrhenharz zu (dem ferner seit alters aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wird, sofern kundig eingesetzt).

Ob Maria und Josef bei Gelegenheit den Weihrauch und die Myrrhe brav verbrannt, schlau verkauft oder aber sich die Myrrhe gar zum überfälligen postnatalen Ehegenuss gegönnt haben – man weiss es nicht. Gold wiederum galt schon damals als alternative Anlage und Inflationsschutz. Schliesslich erhalten manche Patenkinder auch heute noch ein Goldvreneli zu Weihnachten.

So oder so ist es fürwahr Magie, wie eine theologisch nachrangige Bibelpassage zwei Jahrtausende später für die Begründung eines Milliardengeschäfts steht: Es wird geschenkt, was das Zeug hält, wenigstens in oberflächlich christlichen Gefilden. Das gegenseitige Beschenken unterm Weihnachtsbaum hat sich zum unmetaphysischen Kult verselbständigt.

Konstantinische Schenkung

Eine folgenschwere Gabe in der Kirchengeschichte war eine Fälschung: die Konstantinische Schenkung. Um 800, als Karl der Grosse das römische Kaisertum unter fränkischer Führung neu aufrichtete, wurde eine Urkunde fabriziert, datiert auf etwa 315/317, die Epoche von Kaiser Konstantin I. Dieser hatte das Christentum im Reich zugelassen und gefördert. Die Forschung spricht von der «konstantinischen Wende».

Das im Mittelalter auf Spätantike hin gefälschte Dokument statuiert Privilegien an die katholische Kirche und ihr Oberhaupt. Namentlich wird dem Pontifex und all seinen Nachfolgern auf dem Stuhle Petri die geistliche und auch die weltliche Oberherrschaft über die westlichen Reichslande in die Hand gelegt. Das wiederum benutzten die Päpste als eine der Rechtsgrundlagen für ihre Herrschaftsansprüche in Mittelitalien (auch die in die gleiche Richtung weisende Pippinische Schenkung von 756 dürfte eine diplomatische Machination gewesen sein).

Als Empfänger der Konstantinischen Schenkung fungiert übrigens Papst Silvester I., der sich die Gefälligkeit mit der Heilung Konstantins vom Aussatz plus christlicher Taufe verdient haben soll: Ländereien für Labsal an Leib und Seele. Erst im 15. Jahrhundert wurde die Fälschung aufgedeckt, doch die territorialen Fakten waren längst geschaffen. Silvester starb am 31. Dezember 335. Die Feier zum Gedenken seines letzten Tages, des letzten Tages in jedem Kalenderjahr, steht im Zeichen von Getränken, nicht Geschenken.

Danaergeschenk

In der weltlichen Literatur ist das Schenken kein herausragendes Motiv, etwa verglichen mit Liebe und Tod. Immerhin, Friedrich Dürrenmatts berühmtestes Bühnenstück könnte ebenso gut «Das Geschenk der alten Dame» heissen: Die reich gewordene Besucherin will ihrem verarmten Heimatkaff Güllen eine Milliarde vermachen – sofern jemand ihre Jugendliebe Alfred Ill tötet (also doch Liebe und Tod). Die anfängliche Entrüstung der Güllener macht rasch einer kühlen Kosten-Nutzen-Abwägung Platz. Die Gabe wird nicht verschmäht.

Sprichwörtlich ist das Danaergeschenk in Homers «Odyssee»: das trojanische Pferd, ein gigantischer Holzgaul, in dem sich listige griechische Recken verstecken. Die arglosen Trojaner schleppen das Ross in die Stadt. Der Rest ist Geschichte. Apropos Griechen: Ausgerechnet eine Dame aus Thessaloniki, vormals Vizepräsidentin des EU-Parlaments, schmort in Brüsseler Untersuchungshaft, wegen ein bisschen Bakschisch, wie es heisst. Für manche Menschen ist nehmen seliger denn geben, in Umkehr eines Heilandsworts. Hoffentlich holt sich die Hellenin in der Zelle keinen Katarrh.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.