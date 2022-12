Interview mit dem Gründer der Saxo Bank – «Dagegen ist Russland ein Klacks» Kim Fournais, CEO und Gründer der Saxo Bank, erklärt, weshalb China für seine Bank ein besonders grosses Risiko darstellt und wie seine Kunden durch das turbulente 2022 gekommen sind. Jonathan Progin Jeffrey Vögeli

In unmittelbarer Nähe zum Paradeplatz, dem Herzen der Schweizer Finanzindustrie, hat sich Saxo Bank eingenistet. Ihr Anspruch ist klar: Die dänische Bank mit Fokus auf Online Trading und Technologie will mehr vermögende Personen auf ihre Investmentplattformen bringen, vorzugsweise auch aus der Schweiz. Fournais jettet oft zwischen den globalen Finanzzentren hin und her.

Neben dem Hauptsitz in Kopenhagen betreibt Saxo Bank Büros in London, Singapur, Paris oder Tokio. In Zürich bleibt der Vielflieger knapp drei Tage, bevor er wieder losmuss. Vielleicht spricht er darum so schnell und nahezu ohne Pause.

Herr Fournais, Saxo Bank hat 2020 vom Einstieg von Neuanlegern profitiert. Der Ausbruch der Pandemie war für viele eine gute Einstiegsmöglichkeit. In letzter Zeit haben die Newcomer Geld verloren. Auch bei Ihnen? Während der Pandemie sind viele aus Langeweile neu eingestiegen. Sie haben ihren Job gekündigt und gehofft, mit dem Traden reich zu werden. Unsere Klientel ist anders. Wir haben eine reiche und erfahrene Kundschaft dazugewonnen. Darauf sind wir spezialisiert. Unsere Kunden handeln mit einem viel diversifizierten Portfolio. Bei Saxo Bank bieten wir Möglichkeiten an, von Veränderungen im Markt zu profitieren. Wer nur in Aktien und Bonds investiert hat, hat an der Börse verloren.

Haben Sie eine Veränderung im Verhalten Ihrer Kundschaft bemerkt? Ja, auf jeden Fall. Sehen Sie, wir unterscheiden zwischen zwei Archetypen von Kunden. Auf der einen Seite haben wir Trader. Das sind diejenigen, die auf anspruchsvolle Produkte setzen und zum Beispiel Derivate nutzen oder auch Aktien leerverkaufen. Trader waren im letzten Jahr sehr aktiv. Sie haben generell gutes Geld mit sinkenden Kursen verdient. Auf der anderen Seite haben wir Investoren. Sie sind langfristig orientiert und wollen Anteile behalten. Im letzten Jahr waren sie weniger aktiv als Trader.

Wie würden Sie das zu Ende gehende Geschäftsjahr bilanzieren? Insgesamt war es ein gutes Jahr für Saxo. Es gab keine grossen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts der schwierigen Lage auf dem Markt ist das gar nicht schlecht.

«Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft schon über den Berg ist. Das wird noch eine holprige Fahrt.» Kim Fournais

Sie haben von Leuten gesprochen, die ihren Job kündigen und investieren. Wie konnte ein solcher Trend entstehen? Wir haben schon immer gesagt, dass Negativzinsen die komplett falschen Anreize schaffen. Man wird bezahlt, um Geld auszuleihen, nicht, um zu sparen. Viele Private haben einen Schuldenberg aufgebaut. Das überschüssige Kapital hat die Bewertung von Vermögenswerten auf breiter Front beeinflusst, egal, ob es sich um Immobilien, Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen handelt. So entstehen selbstverstärkende Mechanismen: Leute investieren, nur weil andere Leute investieren. Das kann sich zu einer Blase entwickeln. Wir haben die höchste Schuldenlast in der Geschichte der Menschheit. Bisher war die einzige Lösung, mehr Schulden aufzunehmen und die Zinsen zu senken. Jetzt schwingt das Pendel zurück. Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft schon über den Berg ist. Das wird noch eine holprige Fahrt. Und übrigens: Dabei haben Zentralbank und Politik eine grosse Rolle gespielt.

Wie rüstet sich Saxo Bank für diese holprige Fahrt? Wir fokussieren uns auf unsere Kunden und Partner. Schliesslich leben wir davon. Uns ist wichtig, unserer Kundschaft Risikomanagement und Diversifikation zu vermitteln. Das ist eine klassische Win-Win-Situation: Wenn wir den Kunden besser helfen, dann wird es auch Saxo bessergehen.

Saxo Bank hat 2019 die niederländische BinckBank übernommen. Gibt es weitere Übernahmepläne? Mit der Übernahme von BinckBank waren wir sehr erfolgreich. Also ja, wir können uns weitere Übernahmen gut vorstellen. Das strategische Wachstum von Saxo basiert auf drei Prinzipien: Erstens wollen wir ein gutes Angebot für unsere Direktkunden schaffen. Zweitens wollen wir mehr institutionelle Partner gewinnen. Und drittens wollen wir mehr Übernahmen durchführen. Dabei müssen wir aber darauf achten, dass mögliche Kandidaten uns ähnlich sind. Ansonsten ruinieren wir, was wir uns aufgebaut haben.

Zur Person Infos einblenden Kim Fournais ist Gründer und seit Ende 2015 CEO der dänischen Saxo Bank. Zusammen mit Lars Seier Christensen hat er das Unternehmen im Jahr 1992 gegründet, damals unter dem Namen Midas. Gemäss der dänischen Tageszeitung «Berlingske» belief sich sein Vermögen 2018 auf umgerechnet 380 Mio. Fr. Privat ist Kim Fournais ein begeisterter Pilot und sitzt oft selbst im Cockpit, wenn er zwischen den Büros hin und her fliegt. Zudem besitzt er die kleine Ostsee-Insel Vejrø, auf der er in touristische Anlagen investiert.

Saxo Bank ist in sechzehn Ländern aktiv, darunter in Frankreich, Italien, Grossbritannien, China und Japan. Wo wollen Sie weiter wachsen? Die Schweiz ist für uns ein sehr interessanter Markt. Als Heimat von vielen vermögenden Personen eröffnet sie uns grosses Wachstumspotenzial. Natürlich bieten sich auch in Asien und im Nahen Osten Möglichkeiten an. Stichwort Energieimporte. Niemand will mehr Putins Öl. Davon kann der Nahe Osten profitieren. Auch in Zentral- und Osteuropa sehen wir Potenzial.

Saxo Bank erlaubt ihren Kunden, auf Kryptobewegungen zu setzen. Wie gehen Sie, auch vor dem Hintergrund des Kollapses der Kryptobörse FTX, mit diesen Instrumenten um? Sehr vorsichtig. Der Markt ist nicht reguliert. Kryptoinvestments sind hoch riskant, Wallets wurden gestohlen, Millionen sind weg. Am Beispiel von Krypto sieht man gut, was mit unregulierten Märkten geschieht. Wir bieten zwar Exchange Traded Products, ETP, an, die Kryptos tracken. Sie sind aber reguliert und an einer Börse gelistet. Zusätzlich kann man bei uns Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen handeln. Wir nähern uns Kryptos also vorsichtig an. Das ist ein spekulativer Markt, und wir raten unserer Kundschaft sicher nicht, nur noch in Kryptos zu investieren. Wir sind übrigens nicht betroffen von der FTX-Pleite. Wir bieten Kryptoprodukte an, weil dies einem Bedürfnis unserer Kundschaft entspricht.

Ihr Engagement in Kryptowährungen ist rein synthetischer Natur? Saxo Bank lagert oder besitzt also keine eigenen Kryptos? Genau so ist es. Wir besitzen keine Wallets. Wir sichern uns über Futures ab. Wir garantieren den Preis. Aber wir wollen uns und unsere Kundschaft nicht diesem Risiko der Kryptowährungen aussetzen.

«Es ist unmöglich, gleichzeitig eine regulierte Bank und einen Teil, der ausserhalb aller Regulierungen ist, zu betreiben.» Kim Fournais

Damit verfolgen Sie einen ganz anderen Ansatz als etwa Swissquote, die aktiv auf Krypto setzt. Da haben Sie recht. Für uns ist klar, dass wir genau prüfen, wer unsere Kundschaft ist. Aber die Kryptoindustrie ist vollkommen anders. Ich bin überzeugt, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig eine regulierte Bank und einen Teil, der ausserhalb aller Regulierungen ist, zu betreiben.

Wenn wir schon von der Schweizer Konkurrenz sprechen: Was hat Sie hierher gebracht? Ich wollte unsere guten Leute hier im Zürcher Büro besuchen. Und natürlich auch Kunden und Partner treffen. In der Schweiz passieren gerade sehr interessante Dinge.

Was meinen Sie damit? Die Schweiz und Dänemark sind sehr ähnlich. Beide haben als kleines und unabhängiges Land grosse Vorteile. Die Schweiz hat zuletzt Haltung gezeigt gegenüber Putins verrückter Invasion der Ukraine. Sie versteht es meiner Meinung sehr gut, sich in der Welt zu positionieren. Zudem hat sie eine ausgeglichene Bilanz – ähnlich wie Dänemark. Das ist alles andere als normal. Viele südeuropäische Länder, die USA, China und Japan geben viel mehr aus, als sie haben. Die Schweiz kann ein Modell sein für andere Länder.

Und wie kann Saxo Bank vom Modell Schweiz profitieren? In der Schweiz gibt es eine grosse internationale Community, die wir ansprechen wollen. Wir haben zwar hier eine Banklizenz, aber wir sind auf globale Kapitalmärkte fokussiert. Unser Kundenstamm besteht aus Investoren, Tradern und institutionellen Partnern. Saxo Bank bietet ihnen eine Plattform mit guten Services an. Für Anbieter wie uns, die einen Zugang zum globalen Kapitalmarkt ermöglichen, aber auch jeglichen gewünschten Service und Anlegemöglichkeiten anbieten, gibt es eine grosse Nachfrage in der Schweiz.

Welche Rolle spielen die von Ihnen erwähnten Vorteile eines kleinen Landes wie eben der Schweiz oder Dänemarks? Wenn Sie an die geopolitischen Verhältnisse denken, in denen wir leben, dann können kleine Länder nur prosperieren, wenn sie nicht im Konflikt mit anderen Ländern stehen. Kooperation ist gefragt, Win-Win für alle. Das ist vergleichbar mit Saxo Bank. Wir verfolgen als kleine und profitable Bank einen Win-Win-Ansatz. Was gut für unsere Kundschaft ist, ist gut für uns.

«China braucht die Welt, und die Welt braucht China. Ich hoffe, die Spannungen lösen sich bald.» Kim Fournais

Apropos Geopolitik: Derzeit werden die Karten neu gemischt. Es macht den Eindruck, dass Unternehmen entscheiden müssen, ob sie sich dem Westen oder dem Osten zuwenden. Nun: Mehr als die Hälfte von Saxo Bank gehört dem chinesischen Konzern Geely. Geely ist unser Partner und besitzt viele Unternehmen ausserhalb Chinas. Sie hat sich in Volvo, Aston Martin oder Lotus eingekauft. Klar, wir leben in einer polarisierten Welt. Das ist nicht unbedingt hilfreich. Und es ist auch keine langfristige Lösung. China braucht die Welt, und die Welt braucht China. Ich hoffe, diese Spannungen lösen sich bald. Nicht nur wir pflegen Beziehungen zu China. Auch Grossbanken wie UBS unterhalten wichtige Geschäfte in China. Das ist eine globale Herausforderung.

Das stimmt. Allerdings kann UBS im absoluten Notfall ihre Beziehungen zu China kappen. Saxo Bank nicht. Sie sind von Lust und Launen der Politik abhängig, weil Sie einem chinesischen Unternehmen gehören. Wir haben die Möglichkeit, dies schnell und flexibel zu ändern. Aber die Konsequenzen sind im schlimmsten Fall für alle krass. China ist ein riesiges Land, das für die Weltwirtschaft von enormer Bedeutung ist. Dagegen ist Russland ein Klacks. Wenn mit China etwas passieren sollte, würde die Welt ganz anders aussehen. Das soll aber nicht bedeuten, dass unsere Struktur kein potenzielles Risiko darstellt. Ich hoffe, die Weltführer und die Öffentlichkeit begreifen, dass Win-Win-Situationen eine Lösung für alle sind.

Saxo Bank im Überblick

Saxo Bank ist eine voll lizenzierte Bank, die 1992 in Kopenhagen gegründet wurde. Sie ist auf Online Trading und Investmentberatung spezialisiert. Die erste Online-Handelsplattform ging 1998 an den Start. Heute beschäftigt Saxo Bank nach eigenen Angaben 2500 Angestellte. Zu ihrer Kundschaft gehören Privatanleger, institutionelle Kunden und andere Finanzinstitute, von denen mehr als 120 die Technologieplattform der Saxo Bank nutzen. Auch aufgrund von Akquisitionen wie derjenigen der niederländischen Konkurrentin BinckBank konnte das Institut in den vergangenen Jahren kräftig wachsen. Zumindest bisher schlägt sich das Wachstum allerdings noch nicht im Gewinn nieder.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz. Der chinesische Konzern Geely besitzt über eine Tochtergesellschaft die Mehrheit der Saxo Bank (50,89%), Kim Fournais hält 27,53% der Anteile. Die norwegische Gruppe Sampo besitzt 19,43%. Die übrigen Anteile werden von Minderheitsaktionären gehalten, darunter einer Reihe von derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern der Bank.

Jeffrey Vögeli ist als Co-Leiter des Unternehmensressorts für die Bereiche Finanz und Industrie zuständig. Er hat Recht und Wirtschaft studiert und schreibt hauptsächlich über die Finanzbranche, vor FuW unter anderem bei Bloomberg und Finews.ch. Mehr Infos @JeffVogeli

