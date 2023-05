Aufgefallen in Zürich – Damit die Vögel wieder fliegen Die meistfrequentierte Pflegestation für Wildvögel steht mitten in Zürich.

Der Kronentoko ist ein territorialer Vogel: Paare besetzen ein Revier und verteidigen es gegenüber Artgenossen. Bilder: Iris C. Ritter

Mitten in Zürich befindet sich eine Welt Abseits vom Grossstadtstress: Auf der Rentenwiese, zwischen Mythenquai und Zürichsee steht die Voliere Zürich.



Doch ruhig ist es nicht. Dreiunddreissig verschiedene Vogelarten und hundert Exemplare zwitschern um die Wette. «Der Vogel will lauter sein als der Mensch, deshalb der Geräuschpegel», sagt Elisabeth Schlumpf, Geschäftsführerin der Voliere Zürich.

Besonders laut bemerkbar macht sich der Kronentoko, ein Vogel mit schwarzbraunem Gefieder, ungefähr einem halben Meter Körperlänge und einem roten, leicht gebeugten Schnabel mit einem Horn darauf. «Der Kronentoko ist unser Wetterfrosch: In seiner Heimat Ostafrika paart er sich in der Regenzeit, wenn genügend Futter vorhanden ist. Seine Balzrufe sind ein sicheres Zeichen dafür, dass es bald zu regnen beginnen wird.»

Immer weniger Futterbäume infolge von Rodungen sowie das Plündern seiner Nester durch Säugetiere führen dazu, dass der Bestand seiner Art als «schwer gefährdet» eingestuft wird: Ein Zürcher Schwalbensittich.

Zwei Vitrinen weiter streckt ein Schwalbensittich den Kopf aus dem Baumstamm, in dem sich sein Nest befindet. «In freier Wildbahn in Tasmanien leben geschätzt nur noch 300 Exemplare», erklärt Schlumpf. «Deshalb ist es wichtig, dass Zoos und Volieren eine Reservepopulation aufbauen, um den Schwalbensittich vor dem Aussterben zu bewahren.» Dass sich die kleine Papageienart mit dem leuchtend grünen Gefieder und den roten Akzenten um den Schnabel in Zürich erfolgreich fortpflanzt, freut Schlumpf deshalb sehr.

Zu den weiteren Glücksmomenten ihrer Arbeit zählt, wenn sie einen Vogel wieder in die Freiheit entlassen kann. Denn die Mehrheit ihres Arbeitstages verbringt Schlumpf nicht im frei zugänglichen Besucherraum, sondern eine Tür weiter, in der Wildvogel-Pflegestation.

Täglich werden hier verletzte Vögel abgegeben. Übeltäter Nummer eins: Katzen. An zweiter Stelle folgen Scheiben. «Genau wie Menschen sehen auch die Vögel Glas nicht. Besonders schlimm ist es, wenn nachts Licht brennt und keine Vorhänge oder Jalousien gezogen sind. Der Vogel assoziiert Licht mit Futter und fliegt ins Verderben.»

Der dritthäufigste Einlieferungsgrund ist der Mensch: Immer wieder werden Vögel abgegeben, denen nichts fehlt. «Wenn ein bereits gefiederter junger Vogel am Boden sitzt, dann lassen Sie ihn dort», sagt Schlumpf. «Er lernt, wie er sich ausserhalb des Nests zu verhalten hat.»

1 / 5 Die verletzten Wildvögel werden abseits der Öffentlichkeit wieder gesund gepflegt. Besonders viel Arbeit für die Tierpfleger verursachen die Jungvögel: Sie müssen jede Stunde von Hand gefüttert werden.

Auch einen toten Vogel im Garten legt man besser ins Gebüsch, als ihn in die Voliere zu bringen. «Davon können sich viele weitere Tiere ernähren. Der Fuchs muss einen lebendigen Vogel weniger töten, die Krähe hat ebenfalls etwas zu essen, und danach bleiben Nährstoffe für viele Insekten übrig.»

Ein weiteres Missverständnis, das die gelernte Tierpflegerin immer wieder erklären muss: «Werfen Sie einen Mauersegler niemals in die Luft.» Stattdessen sollte man den Vogel auf einer weiten Fläche die Möglichkeit geben, von der gestreckten Hand auf Kopfhöhe loszufliegen. Nimmt er diese nicht wahr, dann gehört er in die Pflegestation.

Dort übernimmt Schlumpf zusammen mit Tierpfleger Marc Stähli die Erstversorgung. Danach werden Mauersegler und Greifvögel an spezialisierte Pflegestationen weiterverlegt. Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen ist auch bei Jungvögeln zentral. «Wir haben hier die Kapazitäten nicht, um von Hand gross gezogene Vögel an die Freiheit zu gewöhnen. Die Tiere müssen professionell ausgewildert werden», erklärt Schlumpf.



In der Besucherhalle der Voliere Zürich lassen sich ungefähr hundert Vögel von dreiunddreissig Arten bestaunen.

Denn die Voliere am Zürichsee ist die meistfrequentierte Notfallstation für Vögel in der Schweiz. Im vergangenen Jahr haben Schlumpf und Stähli 1846 gefiederte Patienten betreut und beinahe so viele Beratungen am Telefon durchgeführt. Gut die Hälfte der verletzten Wildvögel konnten wieder ausgesetzt werden.

«Letztes Jahr war ein Sterbejahr, wir hatten schon sehr viel bessere Überlebensquoten», sagt Schlumpf. Doch wenn ein Vogel sehr schwer verletzt eingeliefert wird, könne sie oft nichts mehr machen, ausser das Tier von seinem Leid zu erlösen. Auch wenn die Heilung länger als drei Wochen dauert, gibt es oft keine Hoffnung mehr. «Wildtiere können nicht so lange in Gefangenschaft verbringen, der Stress ist zu gross.»

Ein roter Pfeil weist den Weg zur Vogelklappe, durch die verletzte Vögel auf der Notfallstation abgegeben werden können.

Dennoch können Schlumpf und Stähli vielen gefiederten Patienten helfen. Behandelt werden alle Vögel, die in den Lüften Zürichs zu finden sind, von Rotkehlchen und Eichelhähern über seltenere Arten wie Eisvögel und Waldschnepfen bis zu den weitverbreiteten Stadtvögeln wie Krähen, Amseln und Spatzen. Letztere werden nach ihrer Genesung jeweils direkt hinter der Voliere ausgesetzt. Und tatsächlich, verlässt man die Voliere, scheinen sich auf dem Kiesplatz besonders viele Spatzen zu tummeln. Sie verstecken sich im Gebüsch, denn es beginnt zu regnen – wie der Kronentoko es angekündigt hat.

