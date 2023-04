Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der sich voraussichtlich bald um die US-Präsidentschaft bewerben wird, sorgte kürzlich mit der Aussage für Irritationen, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sei bloss ein «territorialer Streit», der die zentralen strategischen Interessen Amerikas nicht berühre. Nach sofortiger heftiger Kritik und einem starken Rückgang seiner Zustimmungswerte versuchte DeSantis, seine Bemerkung wieder einzufangen. Allerdings hört man dieses Argument öfter und DeSantis ist bei weitem nicht der Einzige, der damit hausieren geht.

Die Geschichte kann uns helfen, zu entscheiden, ob etwas für DeSantis’ Beschreibung des Konflikts spricht. Hatte Adolf Hitler einen «territorialen Streit» mit Polen, als er im September 1939 seinen Blitzkrieg gegen das Nachbarland befahl? Hitler selbst hat versucht, das so darzustellen, zum Beispiel, wenn er seine Pflicht beschwor, die deutschsprachige Minderheit in Polen zu schützen. Diese Rhetorik war jedoch immer nur ein Vorwand, der von seinem wirklichen Ziel ablenken sollte. Hitler wollte das unabhängige Polen beseitigen, das nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war, und dadurch den Weg für die Ausdehnung Deutschlands nach Osten ebnen.

Mit historischen Parallelen sollte man natürlich immer vorsichtig sein. Die Ähnlichkeiten zwischen Hitler 1939 und Putin heute sind jedoch nicht zu übersehen. Wie Hitler seine Sorge um die deutschsprachige Bevölkerung von Danzig vorschob, missbraucht Putin heute die russischsprachige Bevölkerung im Donbass. In beiden Fällen verfängt die Lüge nicht. Putin hat ausdrücklich gesagt, dass die Ukraine aus seiner Sicht «historisch zu Russland gehört» und dass es ein schwerer politischer Fehler Lenins war, die Entstehung eines ukrainischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg nicht zu verhindern. Seine Missbilligung könnte ebenso gut Josef Stalin treffen, der es der Sowjet-Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubte, Gründungsmitglied der Vereinten Nationen zu werden.

Zurück in die grossrussische Zukunft

Diese Geschichte will Putin heute zurückdrehen. Sein Ziel ist es, die Ukraine als Nationalstaat auszulöschen und in einen blossen Verwaltungsbezirk innerhalb eines grösseren russischen Reichs zu verwandeln. Seine Vorbilder sind die russischen Zaren des 18. und 19. Jahrhunderts, ihre Eroberungskriege sind seine Inspiration.

«Die Ähnlichkeiten zwischen Hitler 1939 und Putin heute sind nicht zu übersehen.»

Die letzten Zweifel an den Plänen des Kreml haben Putins Kumpane und politischen Verbündeten zerstreut. Nehmen wir Dmitri Medwedew. Der russische Ex-Präsident und stellvertretende Leiter des Nationalen Sicherheitsrats giftete, «niemand auf der Welt» brauche eine souveräne Ukraine und deshalb werde es sie auch nicht geben, wenn Russland mit ihr fertig sei.

Wie sein Idol Putin behauptet Medwedew, die Ukraine bestünde aus «künstlich zugeschnittenen Gebieten, von denen viele eigentlich russisch sind und aus Versehen im zwanzigsten Jahrhundert abgetrennt wurden». Sein Fazit ist drastisch: «Wir brauchen keine Unterukraine. Wir brauchen ein Grossrussland.» Eine derart radikale Rhetorik würde nicht toleriert, spiegelte sie nicht die Position Putins und seines inneren Zirkels in dieser Frage.

Völkergefängnis 2.0

Medwedews «Grossrussland» gab es schon einmal. Es hatte aber damals noch einen anderen Namen: «Völkergefängnis». Nach dem Zusammenbruch des Zarenreichs 1917 nutzen Finnland, Polen, Estland, Lettland und Litauen die Gelegenheit, um ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Die Ukrainer, die dasselbe Ziel hatten, wurden Opfer der nachfolgenden bolschewistischen Gewalt.

Wer das klar formulierte Projekt des Kreml, Grossrussland wieder auferstehen zu lassen, als «territorialen Konflikt» behandelt, erliegt einer Fehleinschätzung historischen Ausmasses. Russland hat die territoriale Integrität eines anderen UN-Mitgliedstaats verletzt und versucht, diesen Staat von der Landkarte zu tilgen. Erlaubte man dem Kreml, von diesem schweren Verstoss gegen den internationalen Frieden zu profitieren, würde dies die gesamte Weltordnung untergraben. Die zentralen Grundsätze, auf denen die Vereinten Nationen aufbauen, wären in Gefahr und nichts würde andere Staaten mit imperialem Ehrgeiz oder schwelenden Wunden mehr daran hindern, ihre kleineren und schwächeren Nachbarn zu schlucken. Am Ende würden wir dann in einer Welt leben, in der nur noch das Recht des Stärkeren gilt.

DeSantis und andere Politiker, die meinen, der Westen habe kein Interesse an der Zukunft der Ukraine, sollte darüber nachdenken, was wirklich auf dem Spiel steht. Sie täten gut daran, die Aussagen von Medwedew und anderen führenden russischen Politikern zu dem Thema zu lesen, damit sie nicht in die gleiche Falle tappen, wie die Vertreter der Appeasement-Politik in den späten Dreissigerjahren.

Dies ist kein territorialer Streit. Es ist ein Krieg um die internationale Ordnung, wie wir sie kennen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.