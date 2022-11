Nein! Diese Hymne sing’ ich nicht! – das ist die Botschaft der geschlossenen Lippen, der verkniffenen Mimik der iranischen Fussballer im WM-Startspiel gegen England. Keine Suppenkasperei, dieser «Sound of Silence», so was braucht Mut, Chapeau. Im zweiten Spiel, gegen Wales, mümmelten sie dann mit, sichtlich ergrimmt. Die Drohung aus Teheran hat gewirkt.

Die Kicker hätten die von den Mullahs eingeführte Nationalhymne auch unter weniger bürgerkriegsähnlichen Umständen wohl nur halbherzig abgespult. Je länger die Frömmler sich an die Macht klammern, desto mehr entfremden sie das Volk dem Glauben. Da werden Verse wie «…deine Botschaft, o Imam, Unabhängigkeit und Freiheit, durchdringt unseren Leib und unsre Seele…» nur noch als zynisch empfunden und gehen nicht mehr leicht von den Lippen; von «bleibe ewig und beständig, islamische Republik Iran» ganz – eben – zu schweigen.

«Die Drohung aus Teheran hat gewirkt.»

Gerechterweise ist festzuhalten: Manche Staatsmelodie mag zwar ein Ohrwurm sein, doch was die Lyrik anbelangt, kann Unkenntnis von Fremdsprachen mitunter vor Schaden schützen. Das gilt keineswegs nur für altgediente Diktaturen. Der Text der schmissigen «Marseillaise» etwa ist streckenweise grauslich: «Qu’un sang impur abreuve nos sillons», unrein’ Blut benetze unsre Furchen.

Die nicht mehr gesungene erste Strophe des Deutschlandlieds wiederum war ein imperialistisches Programm: «Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt.» Zwei Weltkriege haben den Grenzfluss-Grössenwahn gestutzt. Gegen «Einigkeit und Recht und Freiheit» ist nichts einzuwenden; dass Freiheit erst an dritter Stelle steht, ist wohl dem Versmass geschuldet. Die schöne Melodie haben sich die Deutschen übrigens im globalen Süden angeeignet, von Joseph Haydns österreichischer Kaiserhymne.

«God save the King» ist ein so eingängiger Choral, dass ihn nicht nur die Briten pflegen, obwohl manche sich nach der Queen zurücksehnen und mit dem neuen Wortlaut noch etwas fremdeln mögen. Das Lied wurde stilbildend und in einer ganzen Reihe von Ländern fernab des Empire adaptiert. Ein britischer Exportschlager, buchstäblich. So singt man zur Weise schweiznah dies: «Oben am jungen Rhein lehnet sich Liechtenstein an Alpenhöh’n.»

Ein Elend, dass Bern die britische Königshymne abgeschafft hat. Es täte heute noch wohl, vor dem Anpfiff zu Schweiz-England der gleichen beschwingten Weise zwei Mal zu lauschen. Auch der Text war eingängiger. «Rufst du, mein Vaterland», «Heil dir, Helvetia» – Edelkitsch, gewiss, doch längst nicht derart sperrig wie heutzutage «Trittst im Morgenrot daher» (oder «im Morgenrock»?). Die musikalische Tranigkeit des Schweizerpsalms ist die schiere Qual, an jedem 1. August. Bundesrat, tue etwas Mutiges, hinweg mit der öden Ode, Back to the Future!

Übrigens: Die seinerzeitige Hymne der Deutschen «Demokratischen» Republik wurde ab 1970 nicht mehr gesungen, wegen des Verses «Deutschland, einig Vaterland». Damals war die Trennung physisch wie im übertragenen Sinn zementiert, und die Genossen in Pankow setzten nicht mehr auf ein sozialistisches Gesamtdeutschland. Während der Wende kam die griffige Losung dann machtvoll in Mode.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

