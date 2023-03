FuW-Anlageprodukte – Das Eco-Portfolio gewinnt in Europa Die FuW-Auswahl hat seit Ende November leicht an Wert eingebüsst. Aktien von Unternehmen, die beim CO2 keine Fortschritte machen, werden verkauft. Susanne Toren Ivo Ruch Sylviane Chassot

Logitech macht vorwärts mit der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Europa top, USA ein Flop, lautet die Kurzversion zur Performance des Eco-Portfolios in den vergangenen drei Monaten. Sorgen um weiter steigende Zinsen ­zogen US-Aktienindizes im Februar ins Minus, während europäische weiter zulegten (vgl. Grafik). Die FuW-Auswahl an Unternehmen, die an der Reduktion ihres CO2-Ausstosses arbeiten, profitierte allen voran mit Swisscom und Geberit, obwohl sowohl der Telecomkonzern als auch der Sanitärtechniker zum Geschäftsjahr 2022 durchzogene Zahlen vorgewiesen haben.