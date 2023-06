Nachhaltig anlegen – Das Eco-Portfolio kauft in Japan zu Verschlechterte Nachhaltigkeitsaspekte verlangen umgekehrt den Verkauf anderer Titel. Sylviane Chassot

Die japanische Omron ist Spezialistin für Industrieautomation. Tischtennis-Roboter «Forpheus» ist weltbekannt. Bild: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Vor drei Jahren hat FuW das Eco-Portfolio lanciert. Seither hat es gut 30% an Wert zugelegt. Von den 22 Titeln haben in den letzten drei Monaten die Valoren des Computerzubehörspezialisten Logitech und diejenigen des Pharmakonzerns Novartis mit Kurssteigerungen über 10% am besten performt.