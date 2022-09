Geht dem Fortschritt langsam die Puste aus? Auf den ersten Blick scheint die Frage verrückt – iPhones haben heute mehr Rechenleistung als die Nasa zu Zeiten der Mondlandung, Spracherkennung und -übersetzung funktionieren nach Jahrzehnten erfolgloser Versuche ziemlich gut, man kann Millionen von Songs fast überall hören, und neue mRNA-Impfstoffe gegen Covid sind in Rekordgeschwindigkeit entwickelt worden.

Doch wenn man den ökonomisch relevanten Fortschritt misst, ist plötzlich von all den Verbesserungen nicht so viel zu sehen – das Produktivitätswachstum lahmt seit vielen Jahren. Langfristig seit dem Zweiten Weltkrieg nahm die Wirtschaftsleistung pro Stunde ungefähr 2,5% pro Jahr zu. Seit 2005 sind es im Durchschnitt nur noch 1,5%, seit 2019 bloss 0,5%. In den einstigen asiatischen Tigerstaaten, in China und in Westeuropa sind diese Trends noch dramatischer. Auch wenn es in jedem Land ein bisschen anders aussieht und weil es durch kurzfristige Schocks zu Schwankungen kommt – der Trend ist unverkennbar. Schon 1987 scherzte der Nobelpreisträger Bob Solow, man sehe die Computer überall, nur nicht in der Produktivitätsstatistik. Weil viele neue technische Geräte heute den Endnutzern zugutekommen (und nicht in Fabriken stehen), ergibt sich die paradoxe Situation, dass der technische Fortschritt schwächelt, während viele Menschen das Gefühl haben, dass enorm viel passiert.

«Forschung ist ihrer Natur nach unberechenbar. Wer sie ernsthaft fördern will, muss auch damit leben, dass viel, vielleicht sogar der grösste Teil von Mitteln und Zeit verschwendet wird.»

Messen wir Wachstum also falsch – vielleicht werden wir immer produktiver, aber die Statistik verpasst all den Extranutzen von Facebook und Twitter, Spotify und Netflix? In den vergangenen zwanzig Jahren haben die statistischen Institute überall sich sehr darum bemüht, mit sogenannten hedonischen Bereinigungen die Qualitätsverbesserungen, gerade durch technischen Fortschritt, zu messen. Am Gesamtbild aber hat sich nicht viel geändert; der eigentliche Motor langfristiger Wohlstandsgewinne, das Produktivitätswachstum, schwächelt deutlich.

Mehr Aufwand, weniger Ertrag

Selbst da, wo es Fortschritt gibt und er gut messbar ist, wird er um immer höhere Kosten erkauft. Nick Bloom, Jon van Reenen und Chad Jones haben untersucht, wie viel an Forschungs- und Entwicklungsausgaben dafür aufgewendet werden muss, damit «Moore's Law» – die Verdopplung der Transistorzahl auf Computerchips alle 24 Monate – weiter funktioniert. Sie haben herausgefunden, dass der stete Fortschritt exponentiell steigende Ausgaben erfordert. Heute sind achtzehnmal so viele Forscher in der Halbleiterindustrie tätig wie 1971, die Pro-Kopf-Produktivität der Forscher ist somit jedes Jahr 6,8% zurückgegangen. Dasselbe Forschungspapier zeigt, wie häufig ähnliche Relationen in anderen Sektoren sind: Jedes Jahr zusätzliche Lebenserwartung im Medizinwesen kostet immer mehr Forschungsaufwand. Konnten mit der Erfindung von Penizillin noch Millionen von Menschenleben fast über Nacht und zu geringen Kosten gerettet werden, so erfordern heute auch nur kleine Verbesserungen Milliarden.

Doch wie kann es sein, dass auf einem Planeten der Fortschritt lahmt, auf dem immer mehr Menschen immer gebildeter sind und Regierungen wie auch private Unternehmen viel Geld für Forschung ausgeben? Eine mögliche Erklärung ist, dass wir bereits alle einfachen Lösungen gefunden haben und damit der Fortschritt notwendigerweise immer langsamer werden muss – so etwas wie Penizillin lässt sich nur ein Mal finden. In der Tat, relativ zu den enormen Fortschritten der Chemie und Physik beispielsweise in den Jahren 1900 bis 1950 nehmen sich die Verbesserungen der vergangenen fünfzig Jahre nicht so eindrucksvoll aus.

Hinzu kommt, was als «Burden of Knowledge» bekannt ist – um auch nur zu rezipieren, was in einem bestimmten Bereich bereits erreicht und verstanden wurde, müssen junge Wissenschaftler heute viel mehr Zeit verbringen als 1900; bis sie auf dem Stand der Zeit sind, sind die besten Jahre für fundamentale, kreative Durchbrüche vorbei (und je mathematischer eine Disziplin ist, umso früher im Forscherleben finden solche Durchbrüche statt).

Wissenschaftsprozess im Wandel

Eine dritte mögliche Erklärung hat mit organisatorischen und kulturellen Änderungen zu tun. Viele grossartige Durchbrüche der Computerindustrie verdanken wir beispielsweise Bell Labs, der Forschungseinrichtung des amerikanischen Telefonmonopolisten Bell Telephones/AT&T, der dort ohne grosse Gewinnerwartung den Ingenieuren und Wissenschaftlern einen Blankoscheck für Forschen und Experimentieren ausstellte. Dank Deregulierung verschwanden solche Monopole. Doch die Geschichte ist komplizierter. Als nach 1945 die deutsche IG Farben aufgelöst wurde, stieg die Patentierungstätigkeit durch die Nachfolgegesellschaften. Ob Monopolierungstendenzen insgesamt gut oder schlecht für die Innovationsrate sind, ist also eher unklar.

Klar aber ist, dass der Staat sich, nicht zuletzt seit dem Ende des Kalten Kriegs, immer mehr aus der Förderung grosser, waghalsiger Projekte zurückgezogen hat. Gerade besonders wichtige Durchbrüche aber verdanken wir oft dem militärisch-industriellen Komplex, vom Internet über Düsenflugzeuge und die Nuklearenergie bis zu Flüssigtreibstoffraketen, GPS und Insektenbekämpfungmitteln stand die militärische Nutzung zuerst im Vordergrund. Nicht nur sind die öffentlichen Investitionen in den entwickelten Ländern seit Jahrzehnten rückläufig, auch die Grundlagenforschung mit ihren «Long Shots» läuft allenfalls noch auf Sparflamme.

Hinzu kommt, dass der Wissenschaftsprozess selbst sich fundamental verändert hat. Wo früher zumeist einzeln geforscht wurde oder in kleinen Gruppen, sind heute riesige Teams notwendig, um oft Millionen Dollar teure Maschinen zu nutzen; wissenschaftliche Publikationen mit tausend Autoren sind keine Seltenheit. Wer so viel Geld ausgibt, muss Komitees von sich und seiner Forschung überzeugen; dort sitzen Kollegen, die nur einen Bruchteil der Anträge bewilligen können und das Geld des Steuerzahlers nicht verschwenden wollen. So liegt es schnell nahe, das etwas verrückte, eher unwahrscheinliche Projektideen ad acta gelegt werden und vor allem gefördert wird, was bestimmt (ein bisschen) Fortschritt produziert. Damit einher geht der Wandel vieler Wissenschaftler zu Managern, die ihre Teams führen, Meetings leiten, Anträge schreiben, aber kaum noch selbst Hand in der Forschung anlegen, Daten erheben und reinigen, Regressionen laufen lassen, Beobachtungen ablesen.

Keine kauzigen Köpfe

Doch gute Manager sind nicht unbedingt aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Menschen, die auf neue Ideen kommen; kauzige Charaktere wie beispielsweise der Nuklearphysiker Leo Szilard, dem wir die Idee der Kettenreaktion verdanken, hätten im heutigen Wissenschaftsbetrieb kaum eine Chance. Institutionen wie Universitäten, die früher fast ausschliesslich auf brillanten Intellekt und Forschungsleistung geschaut haben und das letzte Refugium von Menschen mit Ecken und Kanten waren, legen immer häufiger die HR-Kriterien der Industrie an. Das erhöht einerseits die Wahrscheinlichkeit, eine gutgeölte Maschine am Laufen zu halten, in der wenig «schiefgeht», doch das Zusammenspiel der Logik bei der Mittelvergabe und die Personalpolitik der Forschungseinrichtungen machen echte Durchbrüche immer unwahrscheinlicher.

Forschung ist ihrer Natur nach unberechenbar. Wer sie ernsthaft fördern will, muss auch damit leben, dass viel, vielleicht sogar der grösste Teil von Mitteln und Zeit verschwendet wird. In einer immer mehr auf Accountability und dokumentierbare Ergebnisse ausgerichteten Welt kommt so eine der wichtigsten Quellen unseres Wohlstands zum Versiegen, trotz oft hoher Ausgaben. Für vergleichsweise wenig Geld liesse sich jedoch eine Handvoll neuer «Bell Labs» einrichten, die an neuen Durchbrüchen arbeiten, befreit vom steten Zyklus der Förderanträge und Ergebnisdokumentation. Wo solche Arbeitsbedingungen winken, wären interessierte Wissenschaftler nicht weit, und das anämische Wachstum könnte wieder in Schwung kommen.

