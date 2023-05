Der Chart des Tages – Das enorme Wachstum der KI-Software Der Megatrend künstliche Intelligenz (KI) ist umstritten. Der Wandlungsprozess, den diese Technologieanwendung mit sich bringt, zeigt sich an den Wachstumsprognosen. Marc Forster

Quelle: Precedence Research, Credit Suisse

Künstliche Intelligenz (KI) begegnet vielen Menschen derzeit in Form von Chatbots, in erster Linie ChatGPT. Dieses System ist es auch, das das KI-Thema Ende vergangenen Jahres auf spektakuläre Weise neu ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt hat.

ChatGPT hat auch eine Debatte darüber ausgelöst, wie sich das Verhältnis von Menschen zu Maschinen künftig entwickeln soll. KI wird damit auch zum regulatorischen Thema. Die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten von KI sind enorm, weit über Chatbots hinaus. Das Marktforschungsunternehmen Precedent Reserach schätzt, dass der Markt für KI-Software auf über 1 Bio. $ wachsen, sprich, sich verfünffachen wird (vgl. Grafik).

An der Börse profitieren Anbieter von Rechenleistungen oder Cloud-Infrastruktur bereits jetzt vom Hype um KI. Das Beratungsunternehmen Accenture geht davon aus, dass die Auswirkungen von KI bis 2035 in erster Linie in der Bildung, beim Wohnen, bei Nahrungsmitteln, im Bau, im Handel und im Gesundheitswesen spürbar sein werden.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

