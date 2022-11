Der amerikanische Kongress hat vor kurzem den «Chips and Science Act» verabschiedet, mit dem über 50 Mrd. $ in die Stärkung der Halbleiterindustrie gepumpt werden. Das Ziel: die USA autark werden lassen. Washingtons Handelsbeauftragte Katherine Tai erklärte, die Regierung von Präsident Joe Biden wolle das Chips-Gesetz «als Schlüssel zur amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit» auch für andere Branchen auf den Weg bringen.

Halbleiter sind für eine moderne Wirtschaft sicherlich unverzichtbar, und es ist sinnvoll, die Bezugsquellen zu diversifizieren. Es ist jedoch zweifelhaft, dass das Chips-Gesetz seine erklärten Ziele erreichen wird, geschweige denn, dass es als Modell für ähnliche Unterstützungsmassnahmen für andere Branchen dienen sollte.

Das Gesetz ist in vielerlei Hinsicht mangelhaft. Subventionen zur Förderung von Forschung und Entwicklung machen lediglich 11% der geplanten Ausgaben aus, während der Rest in den Bau von Anlagen fliesst. Der komparative Vorteil der USA im internationalen Wettbewerb liegt jedoch zweifellos in der Forschung und Entwicklung. Der Bau von Produktionsanlagen wird die Chipentwicklung nicht beschleunigen.

Die Tücken der Industriepolitik

Das mooresche Gesetz gilt nach wie vor: Die Zahl der Transistoren in einem integrierten Schaltkreis verdoppelt sich alle zwei Jahre. 5G-Chips werden inzwischen in modernen Halbleiterfabriken (sog. Fabs, kurz für Semiconductor Fabrication Plant) hergestellt, und die Forschung zur Entwicklung der nächsten Generation ist in vollem Gang. Für jede neue Chipgeneration werden neue Fabs benötigt, in denen sie hergestellt werden können.

Fabs sind äusserst komplex, enorm teuer und erfordern viele Maschinen, die oft am besten von ausländischen Unternehmen bereitgestellt werden. In seinem Buch «Chip War» weist Chris Miller von der Tufts University darauf hin, dass etwa das niederländische Unternehmen ASML über die Technologie und die Organisation verfügt, um Maschinen für extreme Ultraviolett-Lithografie herzustellen, die für die Produktion der modernsten Chips erforderlich sind. Für eine solche Maschine werden 457’329 Teile benötigt, die wiederum von Unternehmen in verschiedenen Ländern hergestellt werden.

«Die USA können in der Produktion der heute auf dem Markt befindlichen Chips auf keinen Fall Autarkie erreichen, geschweige denn auf dem Gebiet des technologisch Machbaren allein neue Massstäbe setzen.»

Politische Entscheidungsträger bezeichnen die Art von Massnahmen, die durch das Chips-Gesetz unterstützt werden, als «Industriepolitik». Der Begriff umfasst jedoch alle Arten von Massnahmen und Programmen, die zur Förderung der wirtschaftlichen und besonders der industriellen Tätigkeit ergriffen werden. In den USA bestand Industriepolitik vor allem aus Massnahmen zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit des privaten Sektors, wie etwa Investitionen in Forschung und Entwicklung und in Verkehrsinfrastruktur. Einer neueren Evaluierung zufolge waren politische Entscheidungsträger zwar erfolgreich bei der Förderung der Grundlagenforschung und von Aktivitäten, die eine Produktivitätssteigerung im gesamten Privatsektor ermöglichen, doch in der Identifizierung und Begünstigung einzelner Unternehmen und Branchen haben sie schlecht abgeschnitten.

Gigantische Kosten

Das Vertrauen in die Privatwirtschaft ist die Grundlage für die historisch hohen Innovationsraten und das Produktivitätswachstum der amerikanischen Wirtschaft – ein Modell, das in der Entwicklung der Halbleiterindustrie spektakulär erfolgreich war. Die erfolgreichen Bemühungen anderer Länder, mit der US-Industrie gleichzuziehen, haben dazu geführt, dass sie sich in diese Industrie integriert haben, anstatt sie zu kopieren. Die Kosten einer Nachbildung sind einfach zu hoch. «Eine Anlage zur Herstellung von Logikchips der neuesten Generation kostet doppelt so viel wie ein Flugzeugträger», stellt Miller fest, «aber sie wird nur ein paar Jahre lang auf dem neuesten Stand sein».

Gleichzeitig, so Miller, stellt sich die Frage, ob die Zukunft der Branche in weiteren Fortschritten nach dem mooreschen Gesetz oder in der Entwicklung noch höher spezialisierter Chips liegt, an denen etwa Intel und Google arbeiten.

Es gibt weitere schwerwiegende Bedenken. Schätzungen zufolge würde die Errichtung von Anlagen, die für die Herstellung von 2019 verwendeten Chips erforderlich sind, 1,2 Bio. $ an Vorlaufkosten und weitere 125 Mrd. $ pro Jahr erfordern, worin die Kosten für Forschung und Entwicklung, Innovation und die Errichtung von Produktionsstätten für neue, hochmoderne Chips nicht enthalten sind. Die USA können in der Produktion der heute auf dem Markt befindlichen Chips auf keinen Fall Autarkie erreichen, geschweige denn auf dem Gebiet des technologisch Machbaren allein neue Massstäbe setzen.

Zyklische Branche

Darüber hinaus müssen die Behörden, die auswählen, welche Pläne von Unternehmen unterstützt werden sollen, mindestens genauso qualifiziert sein wie die Bewerber aus der Privatwirtschaft. Dennoch wird von einem «Qualifikationsdefizit» in allen Bereichen berichtet – bei Elektroingenieuren, Softwareentwicklern, Drucktechnikern, Produktionsspezialisten und vielen anderen.

Fragen wie diese stellen sich zu den meisten neuen Wirtschaftstätigkeiten. Die Tatsache, dass F&E auf die Suche nach neuen Ergebnissen ausgerichtet ist, macht sie zwangsläufig risikoreich. Dies ist an sich schon ein komparativer Vorteil für die Privatwirtschaft, sodass die Anreize zu übermässiger Vorsicht im öffentlichen Sektor viel grösser sind, weil Misserfolge sichtbarer sind und Erfolge weniger belohnt werden.

Die Nachfrage nach Chips hat sich bereits deutlich abgeschwächt. Die Branche ist zyklisch, und ein Abschwung sollte nicht allzu überraschend sein. So hat etwa Intel für das Jahr 2021 bereits geringere Umsätze und Gewinne gemeldet, und die Auslieferung neuer Chips hat sich aufgrund von Pannen verzögert. Die Produktion neuer Chips wird wahrscheinlich gerade dann anlaufen, wenn die Gesamtnachfrage sinkt.

Richtige Anreize schaffen

Es ist verständlich, dass die USA ihren technologischen Vorsprung bei Chips halten wollen. Aber die Subventionierung grosser bestehender Unternehmen und ein Management der Branche durch die Regierung werden dieses Ziel nahezu sicher nicht erreichen.

Ein weitaus wünschenswerterer Ansatz wäre es, die globale Chipindustrie in den Reihen befreundeter Länder zu unterstützen, den Wettbewerb zu fördern, die Zahl hoch qualifizierter Einwanderer mit den benötigten Fähigkeiten zu erhöhen, den Ausbau qualifizierter Ausbildungseinrichtungen und -kapazitäten zu unterstützen, die Anreize für Studenten zu erhöhen, eine entsprechende Ausbildung zu erhalten und mehr Mittel für Forschung und Entwicklung bereitzustellen. Dies sind die Massnahmen, die der amerikanischen Wirtschaft bislang so gute Dienste geleistet haben. Auch im Halbleiterwettlauf versprechen sie weit mehr Erfolg als die Bestimmungen des Chips-Gesetzes.

