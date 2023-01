Vorschau Zinsentscheid – Das Fed auf Gratwanderung Die US-Notenbank dürfte das Tempo der Zinserhöhungen weiter drosseln. Gleichzeitig ist sie aber gefordert, den Marktoptimismus nicht überborden zu lassen. Frank Heiniger

Entscheidet sich das Fed entgegen den Prognosen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, dürften die Finanzmärkte mit deutlichen Abgaben reagieren. Bild: Jim Lo Scalzo/EPA/Keystone

Ganze 98,9%. Als so sicher erachten es die Marktakteure, dass die US-Notenbank diesen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte (Bp) anheben wird. Das zeigen zumindest die aus den Preisen der Futures an der Derivatbörse CME abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten an. Mit einer Erhöhung der Fed Funds Rate auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75% würde demnach das Fed den eingeschlagenen Zinserhöhungskurs zwar fortsetzen, nach den Zinsschritten von jeweils 75 oder 50 Bp des vergangenen Jahres das Tempo aber weiter drosseln.