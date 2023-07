US-Geldpolitik – Das Fed erhöht den Leitzins auf 5,25% Die US-Notenbank legt nach kurzer Pause einen Zinsschritt von 25 Basispunkten nach. Fed-Chef Powell und Co. signalisieren zwar eine weitere Erhöhung, doch der Markt glaubt angesichts rapide nachlassender Inflation: Das war es jetzt. Valentin Ade , New York

Fed-Chef Jerome Powell signalisiert einen weiteren Zinsschritt, der Markt glaubt hingegen, die US-Notenbank habe ihren Leitzinsgipfel nun erreicht. Bild: Sarah Silbiger/Bloomberg

Die US-Notenbank Fed bleibt berechenbar. Wie vom Markt erwartet, erhöhen die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte (Bp) auf eine Bandbreite von 5,25% bis 5,5%.

Der US-Aktienmarkt, der seit Jahresbeginn kräftig zugelegt hat, begann den Handelstag in den roten Zahlen, drehte während der Medienkonferenz von Powell kurz ins Plus, um dann wieder Verluste zu verzeichnen. Wohl auch, weil Powell sagte, dass das Inflationsziel des Fed von 2% vielleicht erst 2025 erreicht werden könnte.

Inflation im Abwärtstrend

Die Fed-Entscheider würden für jede kommende Sitzung jeweils die aktuellsten Daten für ihre Entscheidungsfindung heranziehen, so Powell. Dadurch könnte es zu einem weiteren Zinsschritt im September kommen oder wie im Juni zu einer weiteren Zinspause.

In Betracht ziehen die Fed-Entscheider laut Powell dabei insbesondere jeweils die aktuellsten Zahlen zu Inflation und Arbeitsmarkt. Erstere, so merkte Powell an, liege zwar weiterhin über dem Fed-Ziel, sei aber seit Monaten im Sinken begriffen. Letzterer bleibe zwar angespannt, habe sich aber jüngst leicht abgekühlt.

Um die Teuerung auf das Fed-Ziel herunter zu bringen, brauche es laut Powell wohl eine Zeitlang Wirtschaftswachstum unter Trend und die Situation am Arbeitsmarkt müsse sich weiter entspannen. Dafür werde die straffere Geldpolitik nun zunehmend sorgen. Die vollen Effekte des höheren Leitzinses würden sich aber erst noch entfalten müssen, so Powell.

Zwar signalisieren Powell und Co. seit ihrer Juni-Sitzung einen weiteren Zinsschritt für dieses Jahr. Doch der Markt – gemessen an den Anleiheterminkontrakten – geht davon aus, dass das Fed mit seinem Entscheid von Mittwoch den Leitzinsgipfel nun erreicht habe.

Markt glaubt an den Gipfel

Denn die Inflation in Amerika sinkt seit zwölf Monaten. Zuletzt kam die Teuerung im Juni bei 3% zu liegen. Selbst die Kerninflation, auf die das Fed insbesondere – vor dem Hintergrund eines starken Arbeitsmarkts – fokussiert, überraschte mit einem deutlichen Rückgang auf 4,9%.

Experten glauben an ein weiteres nachhaltiges Absinken der Teuerung. Eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik durch das Fed – auch, um die solide US-Wirtschaft nicht in eine Rezession zu stossen – sei daher nicht nötig. Die kommenden Berichte zu Arbeitsmarkt und Inflation in den folgenden beiden Wochen würden das abermals zeigen.

Selbst innerhalb des Fed ist ein weiterer Zinsschritt keinesfalls ausgemacht, wie die internen Diskussionen der Währungshüter zeigen. Der Markt rechnet angesichts dessen wieder mit einem sinkenden Leitzins im zweiten Quartal 2024.

Bis die Zinsen sinken, dürfte es also noch Monate dauern. Wie sich die Märkte in der Zwischenzeit entwickeln können und was Anleger beachten müssen, wenn das Fed den Leitzinsgipfel erreicht hat, erklärt FuW und zeigt Aktien, die jetzt profitieren können.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

