US-Geldpolitik – Das Fed hält den Leitzins vorerst bei 5% Die amerikanische Notenbank legt eine Pause ein, signalisiert aber einen deutlich höheren Leitzins von 5,6% für Ende Jahr. Zunächst reagierte der Aktienmarkt mit Verlusten, doch dann relativierte Fed-Chef Powell selbst die happige Prognose. Valentin Ade , New York

Fed-Chef Jerome Powell hat den straffsten Zinserhöhungszyklus seit den Achtzigerjahren durchgeführt. Bild: Andrew Harnik/AP Photo/Keystone

Die US-Notenbank Fed gönnt sich eine Pause. In fünfzehn Monaten und zehn Sitzungen erhöhte das Fed im Kampf gegen die Inflation stetig den Leitzins. Währenddessen sank die Teuerung zuletzt den elften Monat in Folge. Am Mittwoch nun beschloss das Fed den Leitzins in der Bandbreite von 5 bis 5,25% unverändert zu halten, um, wie sie mitteilt, die weitere Entwicklung und die Wirkung ihrer Geldpolitik zu beobachten.