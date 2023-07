Anlegen in Aktien an Wallstreet – Das Fed ist dem Ende nah – was Anleger nun beachten müssen Wie entwickeln sich die Märkte, wenn die US-Notenbank ihren Zinshöhepunkt erreicht hat? «Finanz und Wirtschaft» gibt Antworten und zeigt Aktien, die jetzt profitieren können. Valentin Ade , New York

Die New Yorker Börse bietet Aktien, die profitieren können, wenn das Fed seinen Leitzinsgipfel erreicht hat. Bild: Valentin Ade

Die US-Notenbank Fed tut, was von ihr erwartet wurde. Die Währungshüter um Jerome Powell haben den Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte (Bp) auf die Bandbreite von 5,25% bis 5,5% hinaufgesetzt. Es ist der elfte Zinsschritt seit März 2022, ein 22-Jahreshoch, und die Mehrheit der Anleger – gemessen an den Zinsterminkontrakten am Anleihemarkt – glaubt: Das war es jetzt.