Portfolioeffekt der Teuerung – Das grösste Gift für das Portfolio: eine Baisse mit Inflation Aktien sind kein perfekter Teuerungsschutz – andere Anlagen sind bei hoher Inflation aber noch gefährdeter. Das bestätigt eine Studie mit Daten seit 1875. Alexander Trentin

Geldscheine als Spielzeug während der Hyperinflation in der Weimarer Republik: Wenn die Teuerung zu hoch ausfällt, können auch Aktien kaufkraftbereinigt keine Rendite mehr bringen. Bild: Roger Viollet/Getty Images

Die Inflation liegt in den Industrieländern so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für Investoren ist das eine neue Erfahrung. Die wichtigsten Anlageklassen Aktien und Anleihen leiden gleichzeitig darunter, ein gemischtes Portfolio hat dieses Jahr daher einen ungewohnt hohen Verlust eingefahren. Da zuletzt eher die Deflation als die Inflation das grösste Problem der Industrieländer war, müssen Forscher lange in die Geschichte zurückschauen, wenn sie genug Daten erhalten wollen, um den Effekt einer hohen Teuerung auf die Performance zu untersuchen. Guido Baltussen von der Erasmus-Universität Rotterdam und seine Mitautoren haben in einer neuen Studie dafür bis ins Jahr 1875 zurückgeblickt.