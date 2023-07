Der Chart des Tages – Das ideale Alter für einen Staatspräsidenten Demokraten und Republikaner in den USA sind sich in einer Frage einig. Andreas Neinhaus

Quelle: Pew Research Center

Es gibt nicht viele Fragen, in denen Anhänger der Demokratischen und der Republikanischen Partei miteinander übereinstimmen. Eine diese Ausnahmen ist die Meinung über das ideale Alter ihres Staatspräsidenten.

Das Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center hat Anfang Juni in den USA eine repräsentative Umfrage bei 5115 Erwachsenen durchgeführt. Sie wurden gefragt, welches ihrer Meinung nach das ideale Alter für einen US-Präsidenten sei. Die USA wählen kommendes Jahr ein neues Oberhaupt, und die beiden wichtigsten Konkurrenten, Joe Biden und Donald Trump, sind derzeit 80 resp. 77 Jahre alt.

Fast die Hälfte der Befragten (49%) sprach sich für «in den Fünfzigern» als Idealalter aus. 24% sagten, 60 bis 69 sei am besten. 17% bevorzugen einen Präsidenten in den Vierzigern. Und nur je 3% der Amerikaner wären mit einem Kandidaten über 70 oder unter 40 Jahren glücklich.

Die Ergebnisse variieren je nach Alter der Befragten. 38% der 18- bis 29-Jährigen beispielsweise sehen die Vierziger als das Idealalter, aber nur ein Fünftel der Umfrageteilnehmer, die selbst 60 bis 69 Jahre alt sind. In allen Altersklassen sprechen sich der Befragten jedoch mehrheitlich für die Fünfziger aus.

Und alle halten 70 oder mehr Jahre für viel zu alt, um das höchste Staatsamt zu bekleiden: Die Zustimmung, es sei das ideale Alter für das Amt, variiert von 5% (Alter der Umfrageteilnehmer ab 70 Jahren) bis 1% (18- bis 29-Jährige).

Und vor allem: Demokraten und Republikaner sind sich in der Frage weitgehend einig (vgl. Grafik). Nur 3% in beiden Lagern sprechen sich für einen Kandidaten aus, der älter als 70 ist. Wunsch und Realität in der US-Politik klaffen im anstehenden Präsidentschaftswahlkampf weit auseinander.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

