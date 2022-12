Kaffee mit Nicole Stoffel – «Das Interesse an Forschung zu Impfungen ist seit der Pandemie gestiegen» Die ETH-Forscherin untersucht den Zusammenhang zwischen Eisenmangel und Impferfolg. Yvonne Debrunner

Eigentlich wollte Nicole Stoffel Apothekerin werden, so wie ihre Eltern, die in Rapperswil die beiden Apotheken Dr. Stoffel führen. Schon als Kind war sie häufig in den Geschäften und noch heute hilft sie Samstags oft dort aus, bedient Kundinnen und Kunden, verkauft Medikamente.

Von Montags bis Freitags aber steht die 32-Jährige nicht in einer Apotheke, sondern in ihrem Büro oder in einem Forschungslabor an der ETH Zürich. Und das oft von morgens früh bis abends spät. «Ich schaue nicht auf die Uhr», erzählt sie bei einem Kaffee in einer Bäckerei im Zürcher Hochschulquartier. Aber meist sei sie um acht Uhr morgens da und bleibe bis sieben oder acht Uhr abends.

Die viele Arbeit zahlt sich aus. Nicole Stoffels Forschungsresultate sorgen für Aufsehen – jüngst sogar bei Bill Gates, der sich seit er die operative Leitung von Microsoft abgegeben hat vor allem seiner gemeinnützigen Stiftung widmet. An einem Forschungskongress der Bill und Melinda Gates Foundation, der Ende Oktober in Brüssel stattfand, konnte die junge Forscherin ihre Ergebnisse Bill Gates persönlich präsentieren. «Natürlich war ich nervös», sagt sie. Doch dann habe sie einfach «Hello Mr. Gates» gesagt und erzählt. Er sei sehr freundlich gewesen.

Dass sich Gates für Stoffels Ergebnisse interessiert, liegt auch an ihrem Forschungsgebiet: Eisenmangel und Impfungen – beides sind thematische Schwerpunkte von Gates’ Stiftung. Stoffel hat einen sogenannten «grant» der Stiftung erhalten, Geld für ihre Forschung. Einen noch grösseren Betrag erhielt sie im Januar, als sie den prestigeträchtigen Lopez-Loreta-Preis gewann. Das Preisgeld: eine Million Euro. Hat sie also ausgesorgt? Stoffel lacht, sagt: «Das Geld gehört nicht einfach mir.» Sie finanziere damit aber sich selbst, zahle also ihren eigenen Lohn.

Nicoles Stoffels Forschung geht von einer Beobachtung aus: jener, dass Impfungen bei Kinder in Entwicklungsländern oft schlechter wirken, obwohl es sich um genau die gleichen Impfstoffe handelt, die Kinder in Europa erhalten. «Dass die Impfungen schlechter wirken, wusste man schon lange», sagt sie. «Man wusste aber nicht, weshalb.»

Die These der Forscherin: Es liegt am Eisenmangel. Denn dieser ist in Ländern wie Kenia oder Thailand, wo sie ihre Forschung durchführt, weit verbreitet. Meist erhielten die Babys schon im Bauch der Mutter zu wenig Eisen, erzählt Stoffel. Sie kommen also schon mit einem Eisenmangel zur Welt. «Oft werden sie dann die ersten Monate ausschliesslich gestillt. Wenn sie schon einen Eisenmangel haben, verschlimmert sich dieser dadurch weiter, da Muttermilch kein Eisen enthält.»

In einem grossen Datensatz hat Stoffel den Zusammenhang zwischen Eisensättigung und der Reaktion des Körpers auf eine Masernimpfung analysiert – und konnte ihre These bestätigen. «Wir konnten zeigen, dass die Masernimpfung weniger gut wirkt, wenn das Kind einen Eisenmangel hat.» Die Studie wurde im Sommer 2020 publiziert, mitten in der Coronapandemie. «Wir dachten, dass sich nun niemand für Kinderimpfungen interessieren würde, da sich alles nur noch um die Covid-Impfung dreht.»

Doch das Gegenteil war der Fall: Das Interesse an Impfungen war plötzlich generell hoch – und damit auch das Interesse an Nicole Stoffels Publikation. 70 000 Leute hätten ihr Paper seither online angeschaut, sagt sie, ein enorm hoher Wert für eine Publikation, die sonst nur Experten interessiert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Ergebnisse auf Covid übertragbar sein könnten. «Es sieht so aus, als hätte auch die Covid-Impfung bei Leuten mit einem Eisenmangel schlechter gewirkt als bei anderen», sagt sie. Das wäre eine wichtige Erkenntnis, zumal auch ältere Menschen oft unter einem Eisenmangel leiden.

Nicole Stoffel will ihre Ergebnisse nun noch bestätigen. In der ersten Studie habe sie den Zusammenhang zwischen Eisenmangel und verminderter Wirksamkeit der Impfung in bereits bestehenden Daten nachweisen können, also gewissermassen rückwärts gerichtet Schlüsse gezogen. «Dieses Vorgehen ist in der Wissenschaft jedoch nicht so anerkannt», sagt sie. Eine zweite Untersuchung mit eigens zu diesem Zweck erhobenen Daten soll den Zusammenhang nun belegen.

Ihre Arbeit führt Nicole Stoffel oft nach Kenia oder Südostasien, wo sie Studien durchführt, sowie nach Oxford, wo sie zusätzlich eine Anstellung an der dortigen Universität hat. Kurz nach unserem Gespräch bricht sie für die Planung einer neuen Studie nach Bangkok auf. Die vielen Reisen sind für sie kein Nachteil – im Gegenteil: «Ich geniesse es, so die Welt zu entdecken.» Bei ihrem letzten Aufenthalt in Kenia habe sie mit Kitesurfen angefangen. Zudem nehme sie immer ihre Laufschuhe mit, um die Umgebung joggend zu erkunden.

Sie kann sich gut vorstellen, weiter in der Forschung zu bleiben, vielleicht irgendwann Professorin zu werden. Ob sie irgendwann Geschäftsführerin der Apotheken Dr. Stoffel in Rapperswil wird, ist damit unsicher. Wären ihre Eltern traurig, wenn nicht? «Nein», sagt sie: «Sie finden toll, was ich mache.» Zudem sei sie nicht die einzig mögliche Kandidatin als zukünftige Geschäftsführerin in der Familie: «Meine Schwester hat auch Pharmazie studiert», sagt sie.

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur. Mehr Infos @YvonneDebrunner

Fehler gefunden?Jetzt melden.