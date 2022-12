Die vergangenen 25 Jahre war ich die meiste Zeit ein angeborener Chinaoptimist. Zu dieser Ansicht gelangte ich erstmals während der asiatischen Finanzkrise von 1997/98. Das sogenannte ostasiatische Wachstumswunder lag in Trümmern, und China wurde weithin als der letzte Dominostein dargestellt, der in der damaligen ersten Krise der Globalisierung fallen würde. Nachdem ich in dieser Zeit als Chefökonom von Morgan Stanley immer wieder in die Region gereist war, hatte ich die Macht des marktwirtschaftlichen Wandels in China schnell zu schätzen gelernt. Daher vertrat ich im März 1998 in der «Financial Times» mit meinem ersten veröffentlichten Kommentar über China («The Land of the Rising Dragon») eine ganz andere Ansicht.

Mein Argument war, kurz gesagt, dass China Japan als neuen Motor für das Asien nach der Krise ablösen würde. Japan taumelte, nachdem seine Blase implodiert war, während ein reformorientiertes China das nötige Kleingeld, die Entschlossenheit und die Strategie besass, um die Ansteckung der Währung durch einen verheerenden externen Schock zu überstehen und ein schnelles Wirtschaftswachstum zu erreichen. Als China, begünstigt durch seinen Beitritt zur Welthandelsorganisation Ende 2001, seine Erwartungen erfüllte und Japan in seinem zweiten verlorenen Jahrzehnt versank, hob die chinesische Wirtschaft wie eine Rakete ab.

Für mich war es der Beginn einer aussergewöhnlichen Reise als Chinaoptimist an Wallstreet. Im Frühjahr 1998 verbrachte ich einen Tag in Seattle mit dem damaligen chinesischen Finanzminister Xiang Huaicheng. Er hatte meinen Artikel in der FT gelesen und wollte einen Meinungsaustausch über die chinesische und die amerikanische Wirtschaft. Er forderte mich auf, China weniger mit Blick auf die alten Staatsunternehmen zu betrachten, sondern vielmehr durch die Linse einer rasch aufkommenden unternehmerischen Subkultur, die von Township Village Enterprises (TVE) getragen wird.

Balanceakt staatlich-privat

Xiang war so freundlich, eine anschliessende Besichtigung mehrerer TVE in der Provinz Fujian zu organisieren. Am beeindruckendsten war die Hengtong-Gruppe, ein schnell wachsender Hersteller von hochwertigen Glasfaser- und Telekommunikationskabeln. Ausgestattet mit modernster Technologie aus den Vereinigten Staaten und Deutschland und mit einer überraschend hohen Anzahl von Hochschulabsolventen, wirkte Hengtong wie das Gegenteil von Chinas verknöcherten Staatsunternehmen.

«Die politische Ökonomie der Autokratie hat diejenigen von uns, die früher eingefleischte Chinaoptimisten waren, kalt erwischt.»

Diese Erfahrung hatte meinen Appetit geweckt. Ich vertiefte meine Nachforschungen über die scheinbar paradoxe Dynamik von Chinas gemischter Wirtschaft, in der neu reformierte und zunehmend marktorientierte staatliche Unternehmen begannen, ihre Aktien an den internationalen Finanzmärkten zu kotieren und so einen Balanceakt mit einem schnell wachsenden Privatsektor zu vollziehen. Könnte China die chronischen Probleme vermeiden, die andere gemischte Systeme, einschliesslich Japans, schon lange plagen?

Die gleiche Frage stellte sich auch der ehemalige Premierminister Wen Jiabao. Ich traf Wen zum ersten Mal Ende 2002, wenige Monate vor seiner Ernennung zum Premierminister unter Präsident Hu Jintao. Seine Neugierde beeindruckte mich mehr als seine Fähigkeiten als Stratege, die seinen Vorgänger Zhu Rongji ausgezeichnet hatten.

«Unstable, unbalanced, uncoordinated, unsustainable»

Aber Wen hatte den Mut, eine Debatte über eines der schwierigsten Probleme Chinas anzustossen: In einer öffentlichen Pressekonferenz im März 2007 warnte er, dass die Wirtschaft zwar oberflächlich betrachtet stark sei, aber Gefahr laufe, «instabil, unausgewogen, unkoordiniert und nicht nachhaltig» zu werden. Es ist Wens grosses Verdienst, dass er das Paradoxon der «vier un-» (»unstable, unbalanced, uncoordinated, unsustainable») nur wenige Monate vor dem Ausbruch der amerikanischen Subprime-Hypothekenkrise formulierte, die in der globalen Finanzkrise 2008/09 gipfelte.

Zu diesem Zeitpunkt wurde ich erneut zum Chinaoptimisten. Die Widerstandsfähigkeit des gemischten Systems – das Erbe von Deng Xiaopings «Reform und Öffnung» – war der Schlüssel zu dem, was meiner Meinung nach eine starke Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaft sein würde. Wens «vier un-» konnten nur durch eine strukturelle Umstellung von Exporten und Investitionen auf ein konsumorientiertes Wachstum, von der verarbeitenden Industrie auf Dienstleistungen, von der Überschussersparnis auf die Absorption von Ersparnissen durch Investitionen in ein lange Zeit unzureichendes soziales Sicherheitsnetz und durch eine Umstellung von ausländischen auf inländische Innovationen gelöst werden.

Chinas flexibler, gemischter, zunehmend dynamischer Privatsektor könnte all dies und noch mehr leisten. In den Jahren nach Wens Proklamation wurden die Fünfjahrespläne Chinas mit dieser Agenda der Neuausrichtung in Einklang gebracht. Die Argumente für einen Strukturwandel hin zu einem stärker marktorientierten System wurden immer deutlicher. Optimisten, wie ich, fühlten sich bestätigt.

«Unbegrenzte Partnerschaft» mit Russland

Dann kam Xi Jinping. Zunächst schien Chinas Staatschef der fünften Generation aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein wie der reformorientierte Deng. Das umfassende Reformpaket, das auf dem dritten Plenum des 18. Parteikongresses Ende 2013 vorgeschlagen wurde, war besonders ermutigend. Doch kurz darauf begannen sich unangenehme Reibungen in die Strategie der Neuausrichtung einzuschleichen.

2017 leitete Xi den 19. Parteitag mit einer Rückbesinnung auf die marxistische Ideologie ein, die sofort als «Xi-Jinping-Gedanke» bekannt wurde. Die Neuausrichtung auf die Konsumenten wurde weniger betont. Bei der Antikorruptionskampagne ging es weniger um die Beseitigung von Missetätern in der Partei als vielmehr um die Ausschaltung von Xis politischen Rivalen und die Konsolidierung seiner Macht. Und Xis geostrategische Muskelkraft löste sich von Dengs zurückhaltender Haltung («verstecken und abwarten») und führte zu einem grösseren Konflikt mit den Vereinigten Staaten.

Doch 2022 war der ultimative Weckruf für Chinaoptimisten. Xis Grossmachtstrategie brachte China kurz vor der Invasion des Kremls in der Ukraine in eine «unbegrenzte Partnerschaft» mit Russland. Xis hartnäckiges Beharren auf einer unhaltbaren Null-Covid-Politik rief eine Unterströmung des Dissenses hervor, die es seit einer Generation nicht mehr gab. Auf dem 20. Parteitag im vergangenen Oktober ging es weniger um Xis Anspruch auf eine vormals nie dagewesene dritte Amtszeit als Generalsekretär als vielmehr um seine Fixierung auf die Sicherheit in einer, wie er es nannte, bedrohlichen Welt mit «gefährlicher, stürmischer See».

Versprechen gebrochen

Angesichts der schrumpfenden Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter braucht China, das bis vor kurzem als die grösste Wachstumsgeschichte der Welt galt, eine Beschleunigung des Produktivitätswachstums, um diese Position zurückzuerobern. Doch Xis verstärkte Betonung von Sicherheit, Macht und Kontrolle untergräbt die Produktivität zu einer Zeit, in der China sie am meisten braucht. Darunter kann das Wachstumswunder nur leiden.

China war dem gelobten Land sehr nahe gekommen. Seine moderne Wirtschaft befand sich auf einem aussergewöhnlichen Weg. Die Agenda zur Wiederherstellung des Gleichgewichts versprach, dass noch mehr kommen würde. Doch Xi hat dieses Versprechen gebrochen. Die politische Ökonomie der Autokratie hat diejenigen von uns, die früher eingefleischte Chinaoptimisten waren, kalt erwischt.

