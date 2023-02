Turbulenzen in der Kryptobranche – Das Krypto-Valley schrumpft, sieht sich aber als Profiteur des FTX-Konkurses Sparrunden und die Nachwehen des Debakels um die US-Kryptobörse FTX belasten die heimische Kryptobranche. Gleichzeitig fliesst viel Neugeld in die Schweiz. Ein Überblick. Siegmund Skalar

Bitcoin Suisse gab neben Personalwechseln auch Entlassungen bekannt. Im Bild: das Logo von Bitcoin Suisse in Zug, dem Hauptknotenpunkt der Schweizer Krypto-Szene. Bild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Der Kurssturz des Bitcoins und der Crash der Börse FTX haben in der Kryptobranche Wellen geschlagen. Auch in der Schweiz haben Investoren hohe Summen verloren. Bei den hiesigen Kryptounternehmen blieben Liquiditätsengpässe oder eine signifikante Zunahme der Insolvenzen zwar fürs Erste aus. In Zug, wo der Grossteil der Schweizer Kryptoszene beheimatet ist, ist die Anzahl Unternehmen aber gescheumpft, und die Suche nach Kapital hat sich erschwert. Hinter vorgehaltener Hand geht die Angst vor Stellenkürzungen um.