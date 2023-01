Japan – Das letzte Land mit Negativzinsen Japans Notenbank entscheidet am Mittwoch über die Geldpolitik. Andreas Neinhaus

Der Chef der japanischen Notenbank, Haruhiko Kuroda, hält eine Rede beim Industrieverband vergangenen Dezember in Tokio. Bild: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Es ist erstaunlich, nachdem die wichtigsten Notenbanken rund um den Globus ihre Leitzinsen in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt oder verdreifacht haben. Aber es gibt eine letzte Zentralbank, die wacker an Negativzinsen festhält: die Bank of Japan (BoJ).