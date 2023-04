Sondersession zum CS-Debakel – «Das Messer am Hals» Der Ständerat kommentiert die Rettung von Credit Suisse weitgehend nüchtern. Ein Nein zu den Verpflichtungskrediten ist sowieso nur für die Galerie. Arno Schmocker

Im Ständerat kam nur wenig Kritik am Vorgehen des Bundesrats auf, doch wurde der erneute Rückgriff auf Notrecht moniert. Bild: Alessandro della Valle/Keystone

Erst zum dritten Mal in diesem Jahrhundert kommt das Schweizer Parlament zu einer ausserordentlichen Session zusammen. Beim ersten Mal, 2001, ging es um den Untergang der Swissair, die zweite Sondersession folgte in der Coronapandemie – und nun am Osterdienstag eine zum CS-Desaster.