Kreditrisiko – Das Misstrauen gegenüber Banken schwelt weiter Das Kreditrisiko für europäische Banken wie UBS oder Deutsche Bank wird weiterhin hoch gepreist. Dass CDS-Prämien so hoch sind, dürfte aber auch das Werk von Spekulanten sein. Marc Forster

Für UBS wird für das Kreditausfallrisiko eine doppelt so hohe Prämie bezahlt wie vor der CS-Übernahme. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der Pulverdampf nach dem Untergang von Credit Suisse (CS) ist an den Finanzmärkten noch nicht verflogen. Investoren schauen auch fast zwei Wochen nach der Zwangsüberahme von CS durch UBS mit Argwohn auf den Bankensektor, was sich an nach wie vor erhöhten Prämien für die Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) für einzelne Institute ablesen lässt.