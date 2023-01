Blitzstart – Das neue Börsenjahr beginnt rasant Nach den Kursverlusten im vergangenen Jahr signalisieren die ersten beiden Handelswochen des Jahres fast schon Euphorie. Ob zu Recht, muss sich zeigen. Rainer Weihofen

Da staunt der Beobachter: Seit Jahresbeginn geht es an der Börse schnell aufwärts. Bild: Oscar Wong/Getty Images

An den Börsen geht es seit Jahresbeginn hoch her. Nachdem den Aktien der meisten Unternehmen im vergangenen Jahr die Luft ausging und erst im letzten Quartal eine gewisse Erholung einsetzte, hat mit dem Jahreswechsel fast schon Euphorie eingesetzt. Der marktbreite SPI hat in den ersten zwei Handelswochen 5,5% zugelegt. Das gab es seit dem Jahr 2000 nur ein einziges Mal: 2013 betrug das Plus 6,4%. In anderen Ländern zeigt sich ein ähnliches Bild. So erwischte der deutsche Leitindex Dax mit einem Plus von 8% den besten Start seit zwanzig Jahren.