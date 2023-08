Der Chart des Tages – Das Reich der Mitte hat die USA bei den Schulden überholt Vor allem Lokalregierungen treiben die Staatsschulden in China nach oben. Susanne Toren

Quelle: Commerzbank

Die gesamtwirtschaftliche Verschuldung Chinas hat sich seit der Finanzkrise gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) verdoppelt. Mit 300% des BIP ist das Reich der Mitte aktuell deutlich höher verschuldet als die meisten anderen westlichen Staaten, etwa die USA (vgl. Chart). Mehr als die Hälfte der Gesamtschulden entfällt auf den Unternehmenssektor Chinas. Dessen Schuldenanteil in Relation zum BIP ist in den letzten Jahren mit rund 160% konstant geblieben.

Ganz anders schaut es dagegen bei der Schuldenquote des chinesischen Staates und insbesondere seiner lokalen Gebietskörperschaften aus. Während die Staatsverschuldung im Jahr 2016 mit 50% des BIP noch im internationalen Vergleich sehr niedrig war, entsprach sie im vergangenen Jahr schon etwa 110% des BIP (inkl. Schulden der sogenannten Local Government Financial Vehicles).

Der Löwenanteil entfällt dort auf die massiv zugenommenen Schulden der lokalen Gebietskörperschaften. Letztere stehen häufig im Zusammenhang mit der Finanzierung des stark gebeutelten Immobiliensektors.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.