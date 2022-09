Bahnbauer – Das Rennen um die grünen Züge Alstom, Siemens und Stadler Rail liefern sich einen Wettbewerb um die Marktführerschaft bei Wasserstoff- und batteriebetriebenen Zügen. Yvonne Debrunner

Der Flirt H 2 , den Stadler Rail an der Bahnmesse Innotrans diese Woche der Öffentlichkeit präsentiert hat. Bild: Stadler Rail

In der Bahnbranche jagt derzeit ein Weltrekord den nächsten. Stets geht es um «grüne Züge». Das ist kein Zufall. Nachhaltigkeit ist auch in der Bahnbranche zum alles beherrschenden Thema geworden, wie sich an der Innotrans zeigte. Die weltgrösste Bahnmesse fand diese Woche in Berlin statt.