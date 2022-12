Big Apple Talk – Das schlechteste IPO-Jahr seit zwei Jahrzehnten Nach einer wahren US-Börsengangbonanza herrscht am grössten Handelsplatz der Welt geradezu Totenstille. Vielen Neulingen droht das trübe Umfeld nun zum Verhängnis zu werden. Valentin Ade , New York

Das Roboauto-Unternehmen Mobileye sorgte in diesem Jahr an der Technologiebörse Nasdaq für den zweitgrössten Börsengang 2022. Noch mehr nahm nur der Rentenversicherer Corebridge ein. Bild: Michael Nagle/Bloomberg

Auf zwei fette Jahre folgt die grosse Dürre. 2022 gingen am grössten Handelsplatz der Welt gerade einmal 37 Unternehmen an die New Yorker Börsen und nahmen damit insgesamt «nur» 7 Mrd. $ ein. Gemäss Jay Ritter, Finanzprofessor an der Universität Florida, ist das der geringste Wert seit 1990, als 4,3 Mrd. $ aufgenommen wurden. Die Zahlen enthalten keine Börsenmäntel (Spac), Immobilienfonds oder American Depositary Receipts (ADR), mit denen sich ausländische bereits kotierte Unternehmen an der US-Börse zweitkotieren.