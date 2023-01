Nach dem Wahlsieg im Herbst kündigte die neue Regierung Schwedens an, mit Blick auf Stromsicherheit und CO₂-Neutralität neue Kernkraftwerke zu planen. Ende vergangener Woche hat sie ihr Vorhaben konkretisiert: Im März 2024 soll ein Gesetz in Kraft treten, das die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Atomkraft erleichtert. Stimmt das Parlament zu, wird das Neubauverbot aufgehoben und das Bewilligungsverfahren verkürzt. Generell sollen die Bedingungen für Investitionen in die Kernkraft erleichtert und die Planungssicherheit erhöht werden.

Immer mehr Länder, genannt seien unter anderem Kanada, Südkorea, Finnland, Belgien (Ausstieg aus dem Ausstieg), die Niederlande und das traditionell AKW-freundliche Frankreich, setzen im Namen der Sicherheit der Stromversorgung und ihrer Klimaziele wieder oder noch mehr auf Atomkraft. Trotz Fukushima sogar Japan: Die drittgrösste Volkswirtschaft hat sich vorgenommen, bis Frühling 2030 rund ein Fünftel des Stroms aus Atomenergie zu erzeugen. Nach dem Tsunami 2011 hatte das Land seine über fünfzig Reaktoren abgeschaltet, dann aber rund ein Dutzend von ihnen wieder hochgefahren.

Und die Schweiz? Wenig bis nichts tut sich, um den Bann dieser Technologie aufzuheben. Im ersten, Mitte Dezember vom Bundesrat veröffentlichten Zwischenbericht zur Energiestrategie 2050 wird bloss Altbekanntes aufgewärmt: besseres Ausschöpfen des Effizienzpotenzials und «starker» Ausbau der erneuerbaren Energien.

«Eine CO₂-neutrale und gleichzeitig AKW-freie Gesellschaft in der vorgesehenen hohen Geschwindigkeit zu entwickeln, ist eine Strategie, die nicht aufgehen wird.»

Was das in der Praxis heissen kann, hat das Parlament im Herbst demonstriert, als es unter dem Druck einer drohenden Strommangellage Gesetze für den erleichterten Bau von Solargrossanlagen (in den Alpen) in aller Hast und mit erschreckender Selbstverständlichkeit beschloss. Scharfe Einwände von Naturschutzorganisationen wie der Fondation Franz Weber – dem verstorbenen Umweltschützer ist es zu verdanken, dass das einmalige Lavaux-Weinbaugebiet am Genfersee nicht verschandelt wurde – liessen nicht lange auf sich warten.

Die Kernkraft hingegen wird im bundesrätlichen Zwischenbericht zur langfristigen Energiestrategie nur knapp erwähnt, wohl weil das Kernenergiegesetz es verlangt. Der Schlüsselsatz lautet, dass in der Entwicklung der Technologie «in absehbarer Zeit keine Durchbrüche zu erwarten sind, die das im Gesetz verankerte Verbot für die Erteilung von Rahmenbewilligungen für neue Kernkraftwerke in Frage stellen».

Eine ausgesprochen defensive, innovationsskeptische Haltung, die augenscheinlich von einer wachsenden Zahl von anderen Regierungen nicht geteilt wird. Sie deckt sich mit der lapidar klingenden Stellungnahme, die der Bundesrat auf die parlamentarische Motion «Aufhebung des Verbots, Rahmenbewilligungen für Kernkraftwerke zu erteilen» im vergangenen April gegeben hat: «Die Landesregierung sieht keinen Anlass, auf den Richtungsentscheid des Volkes vom Mai 2017 zurückzukommen.»

Dass sich die Diskussion über die Energiestrategie mit dem neuen Vorsteher des zuständigen Departements auffächert, ist nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Eine CO₂-neutrale und gleichzeitig AKW-freie Gesellschaft in der vorgesehenen hohen Geschwindigkeit zu konstruieren, ist eine Strategie, die kaum aufgehen wird.

Die schweizerische Energiepolitik lässt sich gewiss nicht über Nacht revidieren, zu vieles ist aufgegleist. Aber der Aufschub des Entscheids zur Umsetzung des unnötigen staatlichen Innovationsfonds an der ersten Sitzung des Bundesrats unter neuer Zusammensetzung mag ein Hinweis darauf sein, dass sich Gewichte in der Landesregierung verschieben können.

Für eine offenere öffentliche Diskussion über Versorgungssicherheit und Klimaschutz wird ohnehin die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» sorgen, für die derzeit Unterschriften gesammelt werden. Sie will in der Verfassung verankern, dass alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung zugelassen sind. Auch die Kernkraft.

